Después de haber anunciado que espera para fin de año un bebé junto a Fernando Burlando, Barby Franco brindó más detalles acerca del embarazo de cuatro meses que se encuentra cursando.

“Ya me pedí una habitación en una clínica muy linda, con música y todo”, inició la modelo. Lo que sí me da mucha intriga es el tema de la placenta”, dijo enseguida y Ángel de Brito le preguntó: “¿Te la vas a comer?”.

“Capaz que sí... Me da como mucha intriga”, insistió Barby y dio su particular argumento: “Me encanta el chinchulín y me dijeron que es muy parecido al gusto del chinchulín”, respondió.

“¡No te quieras hacer la distinta! venías bien con la nota, ahora no te soporto”, le espetó con una carcajada Yanina Latorre , mientras el conductor le ponía pimienta al asunto: “Una placenta a la parrilla, muy Tom Cruise”, acotó. “¡Es buenísimo!”, dijo Franco en LAM.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En cuanto a la “tendencia” que en los últimos tiempos practicaron algunas como Evaluna Montaner, Juana Repetto y Agustina Kämpfer, la modelo indicó que "a mi me dijeron que lo hacen de onda... Igual todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado”, se defendió.

Sin embargo Latorre contraatacó: “Metete en tema antes de saber lo que te vas a tomar. Si te ofrecen ayahuasca, ¿vas y la tomás? ¡Cualquier cosa!”, replicó indignada.

“Capaz la voy a tomar, como que no... Pero me dijeron que es muy bueno, a nivel de... Me voy a informar más y después te cuento”, cerró Barby con más dudas que certezas y dio por finalizado el tema.