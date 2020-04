COMODORO RIVADVIA (ADNSUR) - En las farmacias de las localidades de la provincia, incluso en Comodoro, no se consiguen barbijos y si hay, los precios son muy elevados. ¿Una alternativa? Confeccionar tapabocas caseros.

“No he contactado farmacias que tengan barbijos en existencia. En forma muy esporádica hay algunos que han tenido pero se han vendido prácticamente todos, no les ha quedado nada”, dijo Eduardo Molina, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Chubut al mencionar el caso de Comodoro, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Trevelin y Lago Puelo.

“Incluso ahora hay alguna inspección para ver si las farmacias tienen y a su vez para hacer una notificación con respecto a la prohibición de la venta del N95 que es un barbijo de 3M que nosotros paradójicamente lo hemos visto en mercado libre pero a precios exorbitantes”. La misma situación se vivió semanas atrás con la disponibilidad de alcohol en gel en farmacias y comercios de la ciudad.

Los precios de los barbijos tradicionales varían de acuerdo a la marca, calidad y proveedor. Hoy, en una farmacia debería tener un costo promedio de 100 pesos. “Pretendemos que todo ese tipo de compras sea en un ente responsable como es una farmacia, nosotros tenemos una cantidad de controles muy grande, entonces el origen lo podemos constatar y demostrar de donde viene. A veces Mercado Pago o cualquier otra liga de compra, no se sabe cuál es el origen. Hay que ver que a veces pueden llegar a mandar una caja de zapatos vacía”.

Barbijos vs tapabocas

No son lo mismo y su uso se recomienda para casos diferentes. El barbijo quirúrgico y el N95 están homologados y –en este caso de crisis sanitaria- están autorizados para ser utilizados en el ámbito de la salud, donde médicos enfermeros y profesionales del área están en la primera línea de acción y en contacto con posibles casos de contagio. Los tapa boca, son de tela (friselina o algodón) y pueden confeccionarse de manera casera. “Vemos que el tapa boca es imprescindible –explica Molina- que la gente empiece a salir con cuidado más que ahora van a venir los fríos. En el caso particular de los que trabajamos en la parte sanitaria sí o sí tenemos que usar barbijo u otro tipo de protección inclusive hay unas máscaras ahora que se están haciendo que son de material”.

“Cuando uno no pueda asegurarse las medidas de distanciamiento social en un supermercado, donde no se respeten las distancias, haya colas y demás está bien usar el barbijo pero no reemplaza lo que es el distanciamiento, el lavado de manos, el estornudar en el pliegue del codo”, explica la Dra. Soledad Mussini, Infectóloga Pediátrica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Recomiendan que tenga por lo menos dos capas de tela, que cubra la nariz y la boca, lo ideal es que pueda ser bien hermético en las alas de la nariz, que tenga elástico o cinta para que se pueda atar atrás de las orejas. Sin embargo, si uno tiene síntomas respiratorios, fiebre, tos, mocos o síntomas sospechosos de coronavirus ese barbijo “no sirve, el que sirve es el barbijo quirúrgico, osea que en ese caso no estoy protegiendo a nadie” aclaró la especialista.

¿Cómo hacer un tapa bocas casero?

Haydee Barría, responsable del sector de Hotelería de Clínica del Valle, explica el paso a paso. https://www.facebook.com/282576901824773/videos/227208361832921/