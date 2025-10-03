Banco Provincia del Neuquén: promociones por los 65 años con cuotas sin interés y descuentos

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) cumple 65 años y lo festeja con una campaña de beneficios que se extenderá durante todo octubre. La propuesta incluye 12 cuotas sin interés con la tarjeta Confiable, hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN, además de descuentos de hasta el 15% en los comercios adheridos.

Promociones y alcance

La promoción se aplica en más de 200 comercios neuquinos, con una oferta amplia de rubros: indumentaria, calzado, ópticas, perfumerías, farmacias, artículos del hogar, colchonería, mueblerías, electrónica, librerías, turismo, pesca, marroquinería, peluquería y estética, entre otros.

El mes aniversario coincide con la celebración del Día de la Madre, el 19 de octubre, lo que convierte a esta campaña en una oportunidad para adelantar compras y aprovechar la financiación sin interés.

Una histórica empresa de galletitas cerró una de sus plantas y despidió a decenas de trabajadores

El listado completo de comercios adheridos está disponible en el sitio oficial del banco (www.bpn.com.ar), dentro de la sección Club de Beneficios.

Transformación y presencia territorial

El BPN abrió sus puertas en 1960 en la ciudad de Neuquén y hoy cuenta con 65 sucursales y 230 cajeros automáticos distribuidos en toda la provincia. En los últimos dos años sumó también ocho puestos de atención fija en localidades del interior, como Los Guañacos, Tricao Malal, Bajada del Agrio, Los Miches, Manzano Amargo, Varvarco, Barrancas y Las Coloradas, fortaleciendo su cercanía con comunidades que antes no tenían acceso directo al servicio.

Un histórico frigorífico argentino pidió la quiebra, ofreció retiros voluntarios y despedirá a casi 100 empleados

Además, el banco avanza en un proceso de modernización digital. Entre las novedades destacan el nuevo Home Banking, con interfaz renovada, turnos online y la herramienta de Fila Virtual para trámites presenciales. También ofrece funciones como compra y venta de dólares, notificaciones y un buzón de novedades.

En paralelo, se lanzó Mi BPN, una billetera virtual que permite pagar en comercios, enviar dinero, recargar la SUBE y otros servicios de manera rápida y segura.