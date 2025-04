“Nos encontramos con la novedad de que querían abrir las puertas, pese a que la consigna era que la gente podía estar adentro, pero sin atención al público -cuestionó Jorge Uliarte, titular del sindicato local, en contacto con ADNSUR-.

Luego, agregó que "vimos la puerta abierta y hablamos con la gerente, quien dijo que era un malentendido, que era una orden superior de mantener la puerta abierta. Si quieren trabajar, que lo hagan internamente”, insistió.

Finalmente, dijo que la situación se aclaró porque la gerente aseguró que había un guardia en la puerta para impedir el acceso del público. “Incluso hablamos con los compañeros adentro y nos dijeron que no entró nadie -añadió el dirigente-. Nosotros no impedimos a nadie que trabaje, pero sí que pedimos que no ingrese gente. Es un paro de la CGT y cada uno tiene derecho a decidir lo que tenga que hacer”, concluyó.

Por otra parte, desde la conducción nacional del gremio se informó que el acatamiento ha sido muy elevado en todo el país, salvo la presencia de personal directivo que debe concurrir a las sucursales.

Vale remarcar que la Asociación Bancaria es uno de los sindicatos que se adhirió a la medida de fuerza, lo cual afectó la operatoria. En este contexto, la única operatividad posible es a través de home banking o aplicaciones móviles, que permite a los usuarios realizar transacciones básicas como pagos, transferencias y consultas de saldos.

Aquellos que necesiten retirar dinero, tienen la opción de hacerlo tanto en cajeros automáticos como en comercios que ofrecen extracciones, como farmacias y supermercados.