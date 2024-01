El próximo 24 de enero, se realizará en el país un paro general convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo) en rechazo a las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía y la Ley Ómnibus.

En este marco, desde el gremio bancario señalaron que se sumarán al paro en todo el país. Así lo confirmó Jorge Uriarte, secretario general de La Bancaria en Comodoro Rivadavia, dialogó con ADNSUR, porque “afecta un montón de derechos laborales que nos ha costado muchos años de lucha, muchos sacrificios, muchas peleas, muchas reuniones y sinsabores”.

“A esta altura del partido, de la noche a la mañana querer cambiar las reglas de juego, indudablemente no va a ser una tarea fácil pero tampoco lo podemos permitir como trabajadores, sino volver a foja cero”. “A veces cada sector tiene un logro que consigue de acuerdo a la lucha dentro de eses sectores, entonces hoy perder todo y volver a foja cero, me parece que es una locura”, añadió.

Cuánto sale hacer un asado para una familia de cuatro personas en Comodoro

“Seguramente que modificarán cosas pero tan libremente cercionar derechos de los trabajadores me parece que es una injusticia total, por eso hay que reclamar, expresarse dentro de los modelos pacíficos y dentro de la ley como este gobierno plantea ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’.”

LA ATENCIÓN DE LOS BANCOS EN COMODORO

Uriarte remarcó que “no sabe con exactitud” si todos los bancos van a estar abiertos o no. En este sentido, recordó que “no es un reclamo puro y exclusivamente bancarios”.

Aparecía por las noches en la ruta y pedía que la lleven a su tumba: la historia de "la rubia del cementerio"

“Yo creo vamos a tener información más fehacientemente en el transcurso de la mañana (miércoles 24 de enero) te podemos decir que bancos realmente tienen la cantidad de gente suficiente para atender o cuales estarán cerrados”. Además, se refirió a los descuentos a quienes adhieran a la medida y descartó esa situación. Además, remarcó que no es válido, “porque vos estás yendo a tu lugar de trabajo. A vos te descuentan en el día que no estas yendo al trabajo, por no concurrencia. Es como una falta”.

Por otra parte, sostuvo que “nosotros hemos informado en asamblea todos los bancos. Todos están informando de la situación e indudablemente hay voces a favor y voces en contra. Nosotros respetamos el derecho al trabajo y el derecho a la huelga. Así que los que van a trabajar, les pedimos que trabajen. Puedo estar de acuerdo en decir ‘no voy a salir por algún motivo’ pero si realmente se siente afectado por las medidas creo yo que debería adherirse a la medida”.