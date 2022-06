Balochi: "La autoridad para habilitar el matadero de Sarmiento es el Ministerio de Producción"

Tal como informó ADNSUR, productores expresaron su preocupación por la demora en la nueva habilitación del Matadero de Sarmiento que cerró el último 31 de mayo y desde entonces se abrió una serie de dificultades burocráticas que tienen en vilo a alrededor de 50 familias que dependen del comercio de la carne, la producción de cerdo y engorde de bovinos en dicha localidad.

En ese contexto, el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, manifestó en las últimas horas que "el Municipio no tiene ningún problema específico del tratamiento de este tema. Es algo sensible que tiene todos sus resguardos legales respecto a cómo debe habilitarse una planta de faena. Intervienen municipio provincia y distintas áreas como el Ministerio de Ambiente y de la Producción".

Preocupa a productores de Sarmiento la extraña demora en habilitar el matadero

"La habilitación del lugar como establecimiento de faena y transporte de carne y sus productos venció el 31 de mayo. Ese día el titular de la habilitación comercial presentó la solicitud de renovación de la habilitación municipal y al otro día un plan de manejo ambiental o cuestiones que no estarían resueltas", aclaró.

Y agregó: "Esto nos obliga a darle trámite y a plantearnos quién es la autoridad de aplicación en este caso porque el Estado Municipal solo brinda una habilitación comercial. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción y también interviene el de Ambiente".

"Este es el tema del huevo o la gallina, quién otorga la habilitación. Es una cuestión de sentido lógico", consideró el intendente. "Cuando se venció los productores habían faenado por una cuestión de preservar la actividad y darles las herramientas", dijo Balochi y agregó que "se selló toda la carne para que pueda ser distribuida pero la municipal y provincial estaba vencida".

En este marco, el intendente volvió a aclarar que "la autoridad para dar el permiso es el Ministerio de Producción. Si a nosotros nos dicen que dieron un permiso provisorio, si están dadas las condiciones ambientales como establece la ley, se va a habilitar".

"Trato de que las actividades comerciales se puedan desenvolver correctamente en Sarmiento; por eso me comuniqué al menos seis veces con el ministro de Agricultura, Leandro Cavaco y con el presidente de la Sociedad Rural poniéndole la atención necesaria a esta cuestión porque hay personas vinculadas a la actividad que dependen de la faena, no todas", aclaró.

Remarcó que "en ningún decreto dice que el municipio tenga que habilitar la actividad con carácter previo a la habilitación provincial. Es una cuestión lógica. Lo único que quiero es que se garantice la legalidad del procedimiento de habilitación de una planta de faena y más en estos tiempos donde el abigeato está haciendo estragos".

"No podemos dar una habilitación comercial a una actividad que no está habilitada por el Ministerio de Producción de Chubut. Estamos a disposición y yo no me voy a meter en los controles que tiene que hacer el Ministerio de Ambiente".

"¿Si sabías que el 31 de mayo se te vencía la habilitación no tenías tiempo de sobra con anterioridad para iniciar el trámite en forma conjunta en el municipio y la provincia?", se preguntó Balochi, y agregó: "Presionar en las habilitaciones comerciales de un rubro que tiene un procedimiento me parece injusto".

Finalmente informó que "le manifesté al propio titular del matadero que estamos a disposición. Nosotros no somos el problema. Lo que tienen que hacer estos funcionarios es constatar que sanitariamente están dados los estándares para funcionar como faena, que están dados los estándares ambientales para desarrollar la actividad, y nosotros luego emitiremos la habilitación comercial".