La presencia de la ballena sei en la costa y su potencial para convertirse en un atractivo turístico en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly es casi una realidad concreta. Los avistamientos podrían comenzar a concretarse a partir de 2026, tras un trabajo realizado en conjunto entre el Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

El investigador de CESIMAR y profesor universitario, Mariano Coscarella, explicó, en diálogo con “Buen Día Comodoro”, que a través de un trabajo científico que comenzó allá por 2019 se ha podido estudiar el comportamiento, abundancia y genética de estas ballenas en la zona de Punta Marqués, con el apoyo de los municipios de Rada Tilly, de Comodoro Rivadavia y también del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia.

“A partir de ahí comenzamos a desarrollar líneas de investigación que involucran el estudio del comportamiento, la frecuencia, la abundancia, la estimación de abundancia, la genética y también, desde hace unos años, venimos trabajando para intentar generar un nuevo sitio de avistaje sobre esta ballena en la zona de Comodoro y Rada Tilly”, afirmó.

En continuidad, precisó que “esta temporada terminamos de evaluar la reacción de las ballenas a las embarcaciones. Hay cuatro prestadores privados que están trabajando con nosotros desde el año 2021 y estimamos que para la temporada 2026 ya se podrían hacer los primeros avistajes comerciales”. No obstante, aclaró que “depende de cosas que están por fuera de nosotros: autorizaciones, prefectura y varias cosas más”.

