La inflación y el aumento de los precios en los productos golpea a los bolsillos, de la misma manera se traduce en caída de ventas a todos aquellos que tienen locales comerciales. A nivel nacional, durante el mes de febrero, sufrieron una baja interanual del 4,1%, mientras que los dos primeros meses del 2024, fue una reducción del 3,9% a comparación del 2023.

En este marco, el propietario de un local de venta de bebidas ubicado en el centro de Comodoro Rivadavia dio detalles a ADNSUR, de la situación que enfrentan diariamente con la notoria caída de las ventas. Además, realizó una comparación con las ventas de marzo en los últimos tres años.

“Tuvimos una baja considerable sobre todo lo que fue marzo, comparando con marzo del 2022, no en cuanto a clientes, sino en cuanto a cantidad de productos”, explicó. Además, sostuvo que “tuvimos una baja en marzo del 2022, 9.000 productos, en 2023, 6.000 productos y lo que fue marzo de 2024, cerramos con 3.000 productos, una baja importante”.

Además, reveló que en el contacto que mantuvo con proveedores de Buenos Aires o Trelew, “nos dicen que esto se repite, la baja de las ventas es una constante en todo el interior del país”. De esta forma, señaló que “se está hablando de un 35% o 40% de baja”.

Debido al impacto de la inflación, las personas modificaron su modalidad de consumo. “Vemos que los consumidores no están eligiendo más las marcas importadas, pero no porque no quieran, sino porque no las pueden pagar”.

En esta línea, aseguró que un gin importado vale $30.000 “como lo más barato”, pero “hoy la gente se está volcando por lo nacional por el precio, no porque quiera”.

“Hay gente que antes compraba algo nacional o algo importado y hoy está comprando solamente el pack de cerveza”, agregó. De esta forma, el comerciante explicó que “se está haciendo muy duro apalear toda esta situación”.

Por otro lado, indicó otros problemas, que afectan a los dueños de los locales, como el “incremento de los servicios públicos y un aumento del alquiler por el índice IPC (Índice de Precios al Consumidor)”.

Y recordó que “si bien sabemos que en marzo es crítico porque hoy la gente de Comodoro y de todo el país pone como prioridad el comienzo de clases y consume menos, este era un rubro que no se sentía tanto las bajas de marzo y ahora lo estamos viendo reflejado”.

“Nosotros hace tres años que tenemos el comercio, y este mes fue el periodo que menos productos vendimos. Entraron la misma cantidad de clientes que el año pasado, pero menos fue la cantidad de productos”.

Por último, en cuanto a la situación, el comerciante señaló que en el mes de abril “comenzó con una baja importante” y explicó que “nuestro fuerte, los fines de semana, abrimos feriado, pero las ventas no fueron muy alentadoras”.