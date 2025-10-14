Este martes 14 de octubre, el empresario Lázaro Báez fue trasladado desde la cárcel de las afueras de Río Gallegos hasta el Hospital Regional. El movimiento fue organizado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que custodia al condenado.

Cabe recordar que Báez fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero agravado en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Luego de que el Tribunal Oral Federal N.º 4 considerara firme la sentencia y ordenara que se hiciera efectiva. Desde entonces se encuentra en la Unidad Penitenciaria N.º 15 de Río Gallegos.

Según confirmaron fuentes penitenciarias, el traslado hacia el hospital se realizó siguiendo los protocolos establecidos para internos de alto perfil. En tanto, indicaron que llegó para realizarse estudios médicos programados y autorizados por la Justicia. Luego fue regresado al penal donde cumple su condena.

Aunque no trascendieron detalles sobre su estado de salud, se aclaró que los controles habían sido solicitados con anterioridad y que la situación no es de gravedad. Este tipo de chequeos suelen ser habituales en internos con antecedentes clínicos o edad avanzada.

LÁZARO BÁEZ Y SU PEDIDO A LA JUSTICIA

A fines de septiembre, se conoció que su abogada, Yanina Nicoletti, denunció que comparte baño con otros diez internos, que la celda no tiene ducha ni ventilación adecuada, que el techo presenta filtraciones y que la comida “se le sirve helada”.

La defensa presentó un recurso de casación el pasado 29 de agosto solicitando que Báez regrese a la prisión domiciliaria. El planteo se apoya en el deterioro de su salud y en lo que consideran condiciones insalubres e indignas de alojamiento, según publicó La Opinión Austral.

Báez fue detenido en 2016 y en 2021 recibió su condena en la “Ruta del Dinero K”, investigación que probó maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares a través de empresas vinculadas a la obra pública. Además, fue condenado en otras causas vinculadas a evasión fiscal y administración fraudulenta. Hoy, mientras cumple su pena en una cárcel común, su defensa busca que el deterioro de su salud sea argumento suficiente para devolverlo a su casa en El Calafate.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR