Luego del finde XXL en Argentina y tras una nueva celebración del día de la madre, se conoció que hubo una caída anual del 3,2% en las ventas. En este marco, ADNSUR charló con Salvador Femenía, secretario de Prensa de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), quien dio detalles de la situación en el país.

"A nivel nacional hubo una caída del 3,2% en promedio de todos los rubros medidos en comparación con el mismo día del año pasado. Dentro de un ambiente, un clima bastante complicado para el comercio, que era de esperar que no iba a tener un crecimiento. Muchos comerciantes declararon que estaba dentro de lo que habían previsto, en algunos lugares venían un poquito más pero en general fue para abajo", detalló Femenía.

“Esto es un poco promedio de todo el país. Ha sido bastante parejo. Simplemente hubo dos rubros que dieron positivo que fueron textil e indumentaria, calzado y marroquinería que tiene que ver justamente con el gusto de las damas y por la utilidad del regalo. Aparte es accesible a pagar con tarjeta de crédito. Eso fue lo que dio resultado positivo o el resto negativo pero en promedio en todo el país pasó más o menos lo mismo”, aclaró el secretario de Prensa de CAME.

Por otra parte, sostuvo que durante “hay una caída promedio en los nueve meses transcurridos de este año”, haciendo hincapié especialmente en agosto y septiembre, donde hubo “caídas más pronunciadas todavía”. “Justamente en el mes de septiembre tuvo la caída más fuerte de todo el año y ya en términos acumulativos, de los nueve primeros meses del año 2023 con el mismo periodo del año 2022, hay una caída acumulada del 2,6% en todo lo que es el comercio minorista”, añadió.

FALTANTES DE MERCADERÍAS Y LOS PRECIOS EN COMERCIOS

Femenía remarcó que esta situación se da “en todo el país”, donde “vemos que hay faltantes de mercadería, marcas y diversidad de tamaños”.

Asimismo, sostuvo que “la gente ha perdido la referencia y el comerciante también, porque hay tanto movimiento de precios que está vendiendo sin saber si va a alcanzar para reponer. Esto también se ve en la baja de rentabilidad, baja de stock. Muchos comercios se van comiendo stock porque es el efecto de la pérdida de rentabilidad, ir reponiendo menos y hay menos capital de trabajo para llevar adelante el negocio”.

“Es una cuestión de poder seguir en el mercado, porque el que te legitima el precio es el consumidor que te dice a este precio compro o este precio no lo compro y ahí donde estamos es decir cuánto traslado o hasta dónde puedo trasladarlo eso es lo que pasa y la y el cambio de modalidad en las relaciones con los proveedores también tiene consecuencias porque lo que antes se podía comprar de una forma a pagar o con cheques hoy es contado o no hay mercadería", aclaró el secretario de Prensa de CAME.

"Así que estamos en una situación que afecta a todas las cadenas y hay incertidumbre, la falta de previsibilidad es lo peor que le puede pasar a un comercio o una industria para funcionar porque no podes proyectar”, señaló.

Respecto a los faltantes de productos, sostuvo que también se produce “porque hay incumplimiento de algunos acuerdos, entonces hay faltantes como que están obligados a respetar un precio determinado y ese precio ya no se quiere vender, pasa sobre todo en las grandes cadenas, no en el mercado más chico pero está ocurriendo. La demanda no es tan fuerte como para que crezca el precio por ese motivo. El precio está creciendo en forma nominal, por pérdida del valor de la moneda, en realidad”.