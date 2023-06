Ayer se realizó una nueva edición del reconocido programa de televisión, “Los 8 escalones del millón” en donde la estrella fue la participante Dalila, quien se presentó con un look y un vestuario que desbordaban onda.

“Es bailarina de alto rendimiento. Vive en Villa Pueyrredón junto al perro, Lancelot. Se separó, en 2019, y después fue a un casamiento, y agarró el ramo. ¿Y qué pasó?”, indagó el conductor Guido Kaczka cuando presentó a la joven.

La participante habló sin tapujos sobre su vida personal y enumeró todos los cambios a los que se sometió desde que se separó de su pareja en octubre de 2019.

“Tomé el ramo en mis manos. Me casé conmigo misma. Adquirí el anillo de Lady Di, perdí 40 kilos, me sometí a una cirugía de aumento de pecho y nariz, y me hice 60 tatuajes”, relató entusiasmada.

“¿Todo eso por agarrar el ramo?”, le preguntó Guido. Y, contundente, la concursante respondió: “Por casarme a mí misma y abrazar al amor propio”.