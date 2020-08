COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – ADNSUR recorrió algunas jugueterías de Comodoro Rivadavia, que atraviesan un difícil momento económico debido a la crisis causada por la pandemia. Aseguran que hay una notable baja en las ventas por el Día del Niño.

Silvia Soliani, empleada de uno de las jugueterías manifestó que “las ventas vienen bastante bajas, bajó muchísimo a diferencia del año pasado”, y reconoció que se debe a que “la gente no está cobrando o está en su casa cobrando solo una parte del sueldo”, producto de la crisis por el coronavirus.

Asimismo, aclaró que la mayoría de los comorenses se han acercado “buscando cosas muy económicas” y afirmó que “el ticket promedio está entre 1.000 y 1.500 pesos”.

Soliani contó que “la mayoría busca lo más barato” o lo que buscan no ha llegado por el problema de los proveedores que están en Buenos Aires, con las fábricas cerradas. “También tenemos problemas con importación que están todo parado en Aduana hasta que se resuelva todo”.

“ESTÁ TODO CARO”

En la mañana de este viernes ya podía verse un mayor movimiento – en el marco de la cuarentena- en el centro de la ciudad, de padres y abuelos en busca del regalo para este domingo.

“Está caro todo pero no hay mucha variedad; hay más o menos precios. No hay muchas cosas porque no pueden llegar, pero hemos encontrado algunas cositas. Ofertas no vi nada de juguetes. Lo que más hemos comprado es ropa”, dijo abuela a ADNSUR y reconoció que “para dos niños ya me he gastado 4.500 pesos, y me queda comprar otros”.

Por otro lado, otra vecina que recorría las jugueterías, indicó que “Hasta hora no tuve suerte con los regalos, pero dentro de lo que piden trato de buscarle, son cosas que salen en la tele y en la situación actual cuesta porque son cosas muy caras”.