Un hombre sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida. Si bien el hecho sucedió en 2022, se viralizó en las últimas horas.

La situación tuvo como protagonista a Eric Morecambe, quien se encontraba en su casa, ubicada en Leicestershire, Reino Unido.

En un momento, decidió bajar las escaleras de su domicilio. Sin embargo, su gato de raza esfinge-aquellos que no tienen pelo- , se le trepó en una pierna, por lo que terminó cayendo.

“No puedo recordar mucho, solo caí rápido, pasó en pocos segundos, luego estaba en el piso”, explicó a The Mirror.

Por las graves lesiones, no pudo moverse y permaneció más de 14 horas en el piso inmovilizado.

“Mi teléfono no funcionaba y no podía levantarme. Es la sensación más dura: es casi como claustrofobia, no podés salir, no podés llegar físicamente a ningún lado ni hacer nada”, indicó el hombre.

Por su parte, cuando llegó su esposa, lo encontró en el suelo, bañado en sangre.

Por este motivo, llamó al médico y quedó internado. Finalmente, determinaron que tenía el “cráneo fracturado, un hueso roto en el cuello, dos fracturas en la columna, nueve costillas rotas y un poco de sangre en los pulmones”.