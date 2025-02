Tras el brutal crimen de Kim Gómez, la nena de siete años oriunda de La Plata, Buenos Aires, en manos de dos adolescentes de 14 y 17 años, volvió a traer a la escena pública el debate de la edad de imputabilidad en Argentina, lo que también generó una fuerte reacción en el Gobierno Nacional, que busca acelerar el tratamiento de esta ley.

En diálogo con ADNSUR, la abogada adjunta de la Asesoría de Familia de Comodoro Rivadavia, Andrea Mac Garba, sostuvo al respecto, “lamentablemente siempre se generan los debates públicos a partir de episodios que conmueven a toda la comunidad y es muy difícil poder pensar y poder trabajar ideas con esta urgencia”.

En ese marco, consideró, “a las víctimas no tenemos manera de remediarles el dolor, pero tenemos que pensar de manera fría y poder poner objetivos y pensar qué se busca con esta posibilidad de modificación. Siempre se apela a la respuesta más rápida y quizá menos reflexiva, que es la baja de la imputabilidad, como si eso pudiera generar movimientos o modificaciones en la realidad que los adolescentes viven hoy”, argumentó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

¿CÓMO ES LA SITUACIÓN HOY EN LA CAPITAL PETROLERA?

En primer lugar, enumeró, “en nuestra provincia y especialmente en Comodoro Rivadavia, no tenemos la realidad que tiene el Gran Buenos Aires, que es donde sucedieron estas cuestiones”. En segundo lugar, “estamos hablando de adolescentes muy jóvenes, los proyectos de baja de imputabilidad pretenden incluir adolescentes de 14 y 15, incluso se ha hablado hasta de 13, y lo que necesitamos pensar es qué pasa con esos adolescentes de 13, 14 o 15 años cuando llegan a estos límites tan graves”.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

“¿Qué pasó antes? ¿Cuántas alternativas tuvimos de generar movimientos? Sea la escuela, sea un CPB, u otros espacios de socialización, la propia la familia, quiénes vieron o cuántos vimos antes qué es lo que pasaba y cuáles serían los mecanismos para articular, antes de pensar en la cárcel”, reflexionó.

QUÉ SUCEDE CON LAS ‘IDEAS’ DEL PROYECTO DE BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD

Cuando se propone la baja de edad de imputabilidad, indicó la abogada, “se pretende abrir la puerta de la cárcel para adolescentes de 13,14 o 15 años. Quizás lo que tendremos que poner en discusión sean los recursos estatales y también de la comunidad que existen fundamentalmente, para el trabajo con adolescentes que todo el tiempo nos dan señales de que algo sucede”, remarcó.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Y ejemplificó, “con el consumo o con conflictivas dentro del grupo familiar, en la interrupción de los ciclos escolares, con familias que quizás no atienden la salud de los chicos regularmente”. Sobre el trabajo actual, señaló que, “hay un montón de espacios que van tomando nota o quizás debieran tomar mejor nota de qué es lo que pasa en la familia, qué es lo que pasa con un adolescente para tratar de generar soluciones, alternativas, de brindar opciones adecuadas, saludables y no llegar a a un adolescente absolutamente desatendido que termine en una situación tan lamentable como la que estamos viendo hoy”.

“Hoy todos los organismos que integramos el sistema de protección estamos al límite de lo que podemos hacer, necesitamos una discusión seria, una asignación de presupuesto, personal capacitado, que sepa trabajar estas cuestiones, no cualquiera puede proponerle opciones a un adolescente que ha pasado por situaciones traumáticas y que ya está en involucrado en situaciones de consumo, de exposición al riesgo, de situaciones ya también vinculadas al delito”, desarrolló Andrea Mac Garba.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Y reiteró, “la discusión no es si abrimos una cárcel o si modificamos una ley. Es mucho más profunda y deseamos compromisos reales de quienes pueden poner a disposición estos recursos”.

¿HAY JÓVENES COMODORENSES EN EL COSE?

En este momento, indicó Mac Garba, “no hay ningún adolescente de Comodoro Rivadavia alojado en el COSE (Centro de Orientación Socio Educativo)”. Es decir, “lo que necesitamos no es una cárcel nueva, sino recursos que pueden pensarse para una cárcel nueva, se pongan en el sistema de protección”.

Sobre el proyecto que busca acelerar el Gobierno Nacional, manifestó, “lo que buscan los proyectos de ley es establecer, sin ningún tipo de evaluación, que adolescentes de 13, de 14 o de 15 años, van a ser penalmente responsables. Es decir, no le cambian la vida, lo que cambian es que son sujetos posibles de ser encarcelados”.

Una reconocida firma chilena compró un famoso supermercado argentino por 122 millones de dólares

Y continuó, “se les va a llevar un proceso penal adelante y, en el caso de encontrarse culpables, pueden ser encarcelados. Esto es lo que yo propongo pensar de otra manera. Ese recurso que se pone en el carcelamiento o en un proceso penal para determinar responsabilidades, se pongan en el sistema de protección, aprovechando que nosotros somos una comunidad mucho más chica, donde las instituciones debieran tener un mejor diálogo entre ellas, poder pensar acciones articuladas, en red, trabajar los espacios estatales también con los espacios de la comunidad, los comedores. Hay muchísima gente trabajando y lo que necesitamos es poner en valor esos trabajos y generar redes de apoyo, de contención y de acompañamiento. Ahí es donde fallamos”, precisó.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

En ese marco, puso en valor a la gente que trabaja en los barrios. “Ellos saben a dónde están los núcleos de conflicto, sabe qué adolescente está atravesando por dificultades. Las escuelas saben dónde están estas cuestiones a trabajar a atender y lo que faltan son los recursos para esta atención adecuada. Nos lamentamos cuando suceden situaciones gravísimas, pero tenemos que asumir estas responsabilidades de los llamados de atención previos que no se atienden porque no hay recursos, porque no hay dónde, porque no hay quien losreciba, porque no hay espacios terapéuticos”, advirtió.