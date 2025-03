A tan solo un poco más de una semana del temporal de lluvia que azotó a la localidad de Bahía Blanca, provocando graves inundaciones, 16 muertos y la desaparición de dos menores, el SMN emitió un nuevo aviso por condiciones inestables con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde y la noche del lunes 17 de marzo.

Según estiman, la acumulación de agua podría rondar entre 15 y 25 mm. Y en paralelo, se esperan ráfagas de viento de corta duración que podrían alcanzar los 60 o 65 kilómetros por hora. De acuerdo a las previsiones del organismo nacional, las condiciones mejorarían a partir de las 19, y concluirían completamente desde 21, según publica Infobae.

A partir de este panorama, el Municipio de Bahía Blanca dispuso este domingo por la noche suspender todas las actividades en la ciudad desde las 14 del lunes. Por ende, no habrá clases en ninguna escuela durante el turno tarde, y los colectivos dejarán de circular también desde esa hora.

Se pautó para las 14.30 una reunión del Comité de Emergencias. Allí, se barajarán “todos los recursos para dar respuesta ante cualquier eventualidad”, según informaron desde la intendencia en un comunicado oficial.

“Transmitimos calma a la población y aclaramos que la medida de suspensión de actividades se fundamenta en la restricción de circulación, teniendo en cuenta las condiciones de algunos caminos que aún están endebles y que el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad”, aclararon.

Finalmente, informaron una serie de recomendaciones para hacerle frente a la tormenta: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no dejar objetos sueltos que puedan caerse de altura o volarse por el viento e informarse a través de los canales oficiales.

