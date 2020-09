BUENOS AIRES (ADNSUR) - La distendida “mesaza” de sábado por la noche dio, una vez más, para profundizar sobre los temas más picantes. Fue en ese marco, que en el programa encabezado por Juana Viale con Paulo Vilouta, Silvina Martinez y Silvana Giudici como invitados, que el periodista Baby Etchecopar dio detalles sobre su relación con el actual mandatario Alberto Fernández.

Minutos antes, remarcó el buen vínculo que compartía con algunos expresidentes de la Nación como Mauricio Macri y Carlos Menem. “A Mauricio lo veía cada 15 días porque íbamos a tomar café a la quinta, yo soy amigo de él hace 30 años. Nos conocimos orinando a las 4 de la mañana en un baño de Rosario en un viaje de vuelta. Me dice: ‘Vos no sabes lo que te puteo cuando te veo’ y yo le respondía lo mismo. Yo lo adoro a Mauricio como amigo, como lo quiero a Menem (Carlos), que comíamos hamburguesas”, manifestaba el conductor en La Noche de Mirtha Legrand.

En ese momento fue Vilouta quien continuó indagando: “¿Y con Alberto no tenes vínculo, nada?”. “No... Con Alberto nos queríamos”, admitió el periodista que además contó que cuando murió la madre del Presidente hablaron por teléfono. “Él también me llamaba cuando yo tenía algún problema con las chiquis. Divino el tipo, era un tipazo. Pero un día me llama al aire y me dice: ‘No es verdad que yo dije lo que dijiste, lo de la Canosa, pero tené cuidado’. Entonces le dije: ‘Alberto, a vos te re banco, pero el grupo de gente que tenés al lado me da asco. Chau’. Y lo borré. Lo bloqueé y lo voy a tener toda la vida bloqueado, porque a mí nadie me dice lo que tengo que decir”, contestó furioso.

“Pero también se puede equivocar y te puede pedir disculpas”, comentó la nieta de Mirtha Legrand y Baby ironizó: “Bueno, que me las pida. Mirá, cuando ellos quieren así como te hacen llegar la censura y hablan con los dueños de los canales, me pueden enviar las disculpas”. Y entonces Juanita remató: “Pero no lo va a poder hacer si lo tenes bloqueado”.

También se refirió a la quita de recursos de coparticipación a la Ciudad y fue determinante: “Yo no lo apoyaba a Horacio Rodríguez Larreta, pero me gustó esa cosa inglesa de decir que estaba muy enojado. Creo que ellos son la barbarie, honestamente. La forma patotera, sinvergüenza de robar. Me da mucha vergüenza haberlo conocido a Alberto. El último beso que nos dimos fue en el velorio del papá de Daniel Hadad, todavía no era candidato y era otro Alberto, otro tipo”, cerró sin filtro. (Nota TN.com)