Ángel “Baby” Etchecopar suele ser polémico a la hora de hablar en los diferentes medios donde trabaja y este viernes sorprendió con una de sus declaraciones apuntándole a Javier Milei.

El conductor televisivo y radial habló en su programa de la mañana y, a 15 días de las elecciones nacionales, se expresó a favor de Sergio Massa por encima del libertario ante la oportunidad de elegir entre los dos.

“Milei está agarrando la barrida que queda de los sin laburo y los está poniendo en las listas porque no tiene gente”, señaló el ‘Ángel’ en su programa de Radio Rivadavia.

Sorpresivamente despertó la polémica al referirse a quién podría llegar a votar para evitar que el actual diputado nacional no gane la presidencia. “La gente no lo entiende, pero va a ser un desastre. A esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich, voten a Massa. Mirá lo que te llego a decir, eh. Pero Milei está desquiciado, no tiene estructura, está a los bolsazos", afirmó.

Las elecciones generales se realizarán el próximo domingo 22 de octubre para definir quién será el próximo presidente. Cabe recordar que en las PASO 2023, Milei se adjudicó el primer puesto, Juntos por el Cambio quedó segundo (sumando los votos de Larreta y Bullrich) y Massa finalizó en la tercera ubicación.