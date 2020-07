CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Baby Etchecopar denunció que lo amenazaron con secuestrar a su hijo. El periodista lo contó el lunes por la noche durante su programa Basta Baby, que se emite por A24. Además, expuso las identidades de los presuntos autores de las amenazas. "Saben que están marcados, que cualquier cosa que nos pase, son ellos", aseguró.

El panelista Javier Díaz mencionó el tema para que Etchecopar pudiera brindar los detalles. "Para mí es muy grave que haya un plan para secuestrar a tu hijo. Te llegó un mensaje y tuviste que hablar con Sergio Berni [ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires]", indicó Díaz.

A lo que el conductor respondió: "No debo ser yo solo. Debe haber un plan para secuestrar a mucha gente, porque como salieron de la cárcel, tienen que juntar plata de nuevo", haciendo referencia a las excarcelaciones de presos en el marco de la pandemia del coronavirus, informó La Nación.

"Igualmente a mí no me vengan a preguntar nunca, porque no les voy a contestar. Pero pueden ir a preguntarle al juzgado donde caiga esto, al fiscal, porque ya están laburando ellos", continuó el Etchecopar, dando a entender que ya había realizado una denuncia.

Además, aseguró que le tiene poca confianza a la Justicia. "Para mí el micrófono es un poco más fuerte. A partir de ahora, si el "Chileno" Fernández o el paralítico que vivía en Tortuguitas, que está en silla de ruedas porque le pegaron un tiro en la médula, están viendo, saben que están marcados y que son ellos cualquier cosa que nos pase", afirmó.

A principios de julio, Etchecopar denunció que lo querían censurar y deslizó que teme por su vida."Yo hace muchos años que vengo sufriendo atrocidades", afirmó durante uno de sus editoriales al aire, tras haber sido hostigado por un periodista y militante kirchnerista en la puerta de radio Rivadavia.

"Yo realmente le explicaba a Alfredo (Leuco) que hace muchos años venimos sufriendo agresiones. Creo que hemos pasado a una censura y a una dictadura encubierta a la que nos hemos acostumbrado de un forma tan pasiva, que ni siquiera se vio en la película Bambi", comparó el conductor.

"Yo cuando hablo de Cristina (Fernández de Kirchner) no hablo porque no me guste el peinado, o porque no me gusta que baile. Hablo porque la padecí; no me victimizo porque pasó hace mucho tiempo, pero quiero que ustedes sepan qué es lo que pasa. Lo comento pero no me victimizo, nunca anduve con custodias. Pero Ritondo me mandaba a la Gendarmería en los teatros a la provincia, en muchos iban y amenazan a los dueños del teatro", lanzó.

Sobre el final de su extenso comentario, sostuvo que también teme por su vida, ya que no resultaría "raro que un loquito de estos te rompa la cabeza".