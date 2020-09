COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “El conflicto con YPF arrastra a la Industria a una crisis que hoy no tiene”, señaló este viernes por la tarde el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, quien indicó que luego del cuarto intermedio en la discusión paritaria, y "por la negligencia" de la operadora de bandera, no hubo acuerdo en la audiencia de ayer jueves con las cámaras empresariales y eso motivó el anuncio de una retención de servicios.

Las mesas de negociación comenzaron la semana pasada y continuaron en la jornada de ayer jueves, pero las partes no pudieron arribar a un acuerdo por la postura de YPF, por lo que luego del cuarto intermedio solicitado, los gremios fijaron posición y en el caso de Petroleros Privados del Chubut habrá una retención de servicios.



En esta oportunidad, Jorge Ávila ratificó en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz que la medida tendrá lugar en la jornada del miércoles 16 de septiembre y será con presencia de los trabajadores petroleros en los lugares de trabajo por espacio de 8 horas, en todos los yacimientos chubutenses de la Cuenca del Golfo San Jorge.



“Nuestra única preocupación es seguir defendiendo el salario de la gente; por eso se ha anunciado esta medida de acción directa”, expresó ‘Loma’, quien advirtió que “los directivos de YPF que se fueron eran muy malos y los que entraron ahora también, y si actúan de esta manera no hay posibilidad de pensar en soluciones”.



El titular del gremio enfatizó que “con esta actitud, con la que se mantiene el conflicto, YPF arrastra al resto de la Industria a una crisis que hoy la misma no tiene” y que “con las demás operadoras estos problemas no existen, pero esto no nos permite cerrar la negociación con el aumento que nuestros compañeros que están trabajando se merecen”.