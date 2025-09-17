Avanzan los trabajos de mantenimiento y limpieza en espacios públicos de Comodoro

El municipio de Comodoro Rivadavia continúa con el despliegue de cuadrillas en diferentes puntos de la ciudad para llevar adelante tareas de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de espacios públicos.

Las intervenciones incluyen el Cementerio Oeste, donde se realizaron mejoras internas, y la avenida Fray Luis Beltrán, en Km. 3, con trabajos de saneamiento sobre uno de sus laterales.

Según informó la Secretaría de Control Urbano y Operativo, los operativos comenzaron esta semana con el objetivo de responder a demandas históricas de la comunidad y preparar los lugares de mayor circulación antes de fechas significativas y de la llegada del período estival. El subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, explicó que se diseñó un diagrama específico de tareas en el Cementerio Oeste debido a la cercanía del Día de la Madre, cuando aumenta notablemente la concurrencia.

En ese marco, se podaron más de 150 árboles dentro del predio y se arrojó ladrillo molido sobre las calles internas para mejorar el tránsito. Una vez finalizada la limpieza general, se completará el pintado de cordones, bancos y canillas, además del corte de pasto. “El cementerio es un lugar muy visitado y requiere una puesta en condiciones permanente. Con estos trabajos buscamos mejorar tanto la seguridad como la transitabilidad de quienes se acercan”, señaló Correa.

El funcionario detalló además que la poda interior ya fue realizada en su totalidad y que la colocación de ladrillo molido permitirá absorber la tierra gredosa que suele complicar el paso. Las cuadrillas municipales avanzan de manera simultánea en distintas zonas, con la intención de culminar los trabajos en las próximas semanas.

Paralelamente, se desarrolló un operativo de saneamiento en la avenida Fray Luis Beltrán, entre Gallardo Rodríguez y la Plaza de Saavedra, en la zona norte de la ciudad. Allí se intervino sobre el lateral más ancho, donde se a cumulaba basura y vegetación silvestre de gran tamaño . El objetivo fue despejar y mejorar las condiciones de un sector clave de circulación , preparando el espacio para el uso vecinal durante la temporada de mayor actividad al aire libre.

“Se trató de un trabajo de limpieza integral, retirando residuos y arbustos que ocupaban gran parte del espacio. Es el puntapié inicial de un plan más amplio para recuperar distintos lugares públicos y que los vecinos puedan disfrutarlos en buenas condiciones”, añadió Correa.

Desde la Secretaría de Control Urbano y Operativo remarcaron que este tipo de intervenciones se mantendrán durante los próximos meses en distintos barrios. La idea es combinar el mantenimiento rutinario con operativos puntuales en áreas sensibles, como cementerios, plazas y avenidas principales, en una estrategia que articula varias áreas municipales.

La puesta en valor de estos espacios busca no solo mejorar la imagen urbana, sino también facilitar el acceso seguro a lugares que son utilizados a diario por vecinos de todas las edades. En particular, en el Cementerio Oeste, la intención es que el predio se encuentre en condiciones para recibir a miles de personas que se acercan en fechas especiales, mientras que en Km. 3 el objetivo está orientado a reforzar el cuidado ambiental y la prevención de basurales a cielo abierto.

En los próximos días, las cuadrillas continuarán con el corte de pasto, el repintado de estructuras y la limpieza en otros sectores de la ciudad. El municipio adelantó que se incorporarán nuevas intervenciones de cara a la llegada de la temporada de verano, cuando aumenta la circulación en espacios públicos.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.