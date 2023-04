El intendente de Rawson, Damián Biss, realizó este martes una recorrida por la obra de la ampliación de la planta potabilizadora, y resaltó el nivel de avance, al tiempo que enfatizó en su relevancia para el desarrollo de la capital provincial.

La recorrida la realizó junto al presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Alejandro Yaniez; el jefe del Servicio Sanitario de la entidad, Axel Roberts; el subsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Fernando Vosecky; el subsecretario de Obras Municipales, Mariano Ayup; el presidente del Concejo Deliberante, Mauro Martínez Holley, los ediles Sandro Fullone y Anahí Olivera, entre otros.

Biss se manifestó “sorprendido por el gran avance que ha tenido”. Y recordó: “Hace pocos meses vinimos a anunciar el inicio de la obra, en una recorrida donde también participó el gobernador y parte del Gabinete Provincial. Y la semana pasada, en una reunión de trabajo que tuvimos en la Cooperativa, nos invitaron a venir a verificar el avance”.

“Veo que está avanzando de una manera muy rápida. Más allá de que es una obra grande, compleja, que va a llevar al menos un año y medio más en su ejecución, hay una gran cantidad de maquinaria y de operarios”, resaltó.

Biss puso en valor que “en estos momentos de tanto desmadre económico, que esté avanzando de esta manera, para Rawson es realmente importante. Es la obra más importante que la ciudad necesita”. Por eso, “nos concentramos en su gestión y, en un trabajo conjunto, logramos que se financie. Estamos muy contentos de que todo esté en marcha”, añadió.

“Si no lográbamos el financiamiento de esta obra, en muy pocos años íbamos a sufrir un desabastecimiento alarmante en varios sectores de la ciudad. Esto es lo que necesitamos para crecer y para la industria. No podemos pensar en que la ciudad se desarrolle si no tenemos los servicios vitales”, enfatizó.

Y por último mencionó que, pese a la realidad económica, “que se haga una obra tan importante, que arrancó con una base de 1.200 millones de pesos, es muy importante. Y es más importante porque era la obra que más necesitaba la ciudad”.

Obra de envergadura

En tanto, Yaniez valoró: “Estamos viendo con agrado el avance de las obras. Ya están los cascarones y el inicio de los cimientos de la sala de floración, cloración y dosificación de la ampliación de la planta”.

“Esta es una obra de envergadura y de importancia para el crecimiento de la ciudad”, dijo, no obstante lo cual agregó: “Necesitamos seguir haciendo gestiones y empujando los proyectos presentados para la ampliación del acueducto y para la construcción de nuevos centros de distribución y renovación de redes existentes en la ciudad”.

“Estamos en un 20% de obra. Avanzó, se comenzó y, como recién hablábamos con el jefe del Servicio, Axel Roberts, es más difícil parar una obra en marcha. Era nuestra gran preocupación, ya que es de importancia que Rawson no se quede sin esta ampliación”, sostuvo.