Avanzan las obras de la vecinal del barrio 30 de Octubre con playón techado

La vecinal del barrio 30 de Octubre continúa con los trabajos de renovación que comenzaron hace un mes, en un proceso que incluye la refacción completa de la cocina, los baños y el gimnasio del establecimiento barrial . Además, se anunció que la próxima semana iniciará la obra del playón que será techado, generando un cambio importante en la infraestructura del barrio.

El jueves, el intendente Othar Macharashvili, acompañado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, realizó una recorrida por la sede de la vecinal junto a integrantes de la comisión directiva. Durante la visita, pudieron constatar los avances de la obra y dialogar sobre los detalles del proyecto que busca mejorar los espacios comunitarios para todos los vecinos.

“Esta es una obra importante para todos los vecinos. Cada avance en la vecinal, desde la renovación de la cocina y los baños hasta el gimnasio y el futuro playón techado , nos hace sentir orgullosos porque es algo que proyectamos y estamos cumpliendo nuestra palabra. Sin lugar a dudas, cambiará la vida de los vecinos de este sector tan relevante de la ciudad”, destacó Macharashvili durante la recorrida.

El intendente agregó que “será una inversión significativa para acomodar todo el espacio central del barrio. Es muy valioso el trabajo que se viene realizando desde la red barrial y nosotros acompañamos desde el Estado municipal para que todo ese esfuerzo quede plasmado”.

Por su parte, Hernán Martínez señaló que la obra significará “un cambio total para el barrio. Se trabaja desde la vecinal con la renovación del comedor, oficinas, baños y la futura techada del playón. La empresa ya cuenta con todas las estructuras necesarias y en una semana más iniciarían las bases. Estimamos que para fines de febrero del año próximo el playón estará finalizado”.

Martínez remarcó además que la iniciativa forma parte de un plan más amplio que busca jerarquizar los espacios barriales de Comodoro Rivadavia, citando como ejemplo el barrio Abel Amaya, donde se construirá un Centro de Encuentro que también beneficiará a la comunidad local.

En tanto, el vecinalista Dante Curuhuinca expresó su agradecimiento por la visita del intendente y subrayó la importancia del proyecto para los vecinos: “La obra permite que nuestra comisión directiva cuente con un espacio renovado para brindar respuestas y propuestas a la comunidad. Los principales beneficiados serán los niños, que podrán disfrutar de instalaciones seguras y funcionales”.

Con información de una gacetilla de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.