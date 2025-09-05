Avanza la obra de asfaltado en la ruta 60: conectará con Chile por Mamuil Malal

Esta semana comenzó la pavimentación del tramo restante de la Ruta Provincial 60, que conecta con Chile a través del paso Mamuil Malal. Con esta obra, la provincia del Neuquén contará con su cuarto paso internacional totalmente asfaltado, mejorando la conectividad vial y turística con la región sur del vecino país.

El proyecto incluye la pavimentación de 12,24 kilómetros de ripio, desde la portada del Parque Nacional Lanín hasta el límite fronterizo. La obra forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, con un plazo de ejecución previsto de 18 meses corridos.

Conectividad estratégica con Chile

El paso Mamuil Malal se consolida como una alternativa estratégica frente a otros cruces internacionales de la región. Mientras Pino Hachado concentra el transporte de cargas y Cardenal Samoré mantiene un uso mixto, Mamuil Malal se proyecta como un paso de gran potencial turístico, gracias a su proximidad con Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Del lado chileno, la Ruta 199 ofrece una conexión asfaltada que une el paso fronterizo con destinos turísticos como Pucón, Villarrica y Temuco, consolidando un corredor binacional clave para el turismo y la integración territorial.

Turismo y circuito religioso

La pavimentación de la Ruta 60 también se vincula con el denominado “Circuito turístico de la fe”, que integra sitios religiosos de la microrregión. Entre ellos se destacan el Vía Christi y la figura de Laura Vicuña en Junín de los Andes, además del Cultrún de San Ignacio, lugar donde descansan los restos del beato Ceferino Namuncurá.

Este corredor combina atractivos naturales, culturales y espirituales, generando un nuevo impulso al turismo religioso y de naturaleza en la Patagonia.