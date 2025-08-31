La Municipalidad de Comodoro Rivadavia avanza en la construcción de la primera etapa de la Plaza Yapeyú, un proyecto largamente solicitado por vecinos y referentes barriales.

La obra está ubicada en las calles Base Melchor, Base General Belgrano, 2423 y 2432, frente a la Escuela Secundaria Técnica Provincial Nº 707, y en la actualidad alcanza un 80% de avance.

En un recorrido por el sector, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, acompañado por el subsecretario de Obras, Luis Romero, destacó la importancia del proyecto para la comunidad. «Es una plaza que gestionaron fuertemente los vecinos y también los chicos de la escuela de la zona, quienes participaron activamente para motorizar la obra».

«El municipio le dio mucha importancia a ese pedido y hoy estamos consolidando un espacio clave para el barrio. Actualmente la obra está en un 80% de ejecución y avanza a buen ritmo después de la época de invierno»

La primera etapa de la plaza Yapeyú contempla una intervención integral que transformará por completo el espacio. Los trabajos comenzaron con tareas preliminares de relleno, nivelación y compactación del terreno, además de la canalización para instalaciones eléctricas y la preparación de las bases que sostendrán el nuevo equipamiento.

En cuanto a la infraestructura de hormigón, se avanzó con la construcción de las bases para los distintos elementos de la plaza, los cordones perimetrales y la ejecución de un playón deportivo diseñado para múltiples actividades.

La planificación también incluye la instalación de veredas perimetrales de hormigón alisado, combinando terminaciones en diferentes tonos para darle un aspecto moderno. En las zonas de juegos se sumará un solado de caucho, que aporta mayor seguridad para los más chicos, junto con demarcaciones táctiles reglamentarias que mejoran la accesibilidad para personas con discapacidad visual.

En paralelo, se incorporará una red de cañerías y la instalación eléctrica completa para iluminar el sector y habilitar puntos de agua. Además, la plaza contará con nuevo equipamiento urbano, que incluye bancos de hormigón, cestos de residuos, bebederos, bicicleteros, juegos infantiles y cancha multifuncional para fútbol y básquet, entre otros.

Para reforzar la seguridad, se instaló un cercado en el sector de juegos infantiles y un cerco parapelotas en el playón. Finalmente, se aplicará pintura epoxi en los solados deportivos y esmaltado sintético en los metales, generando un entorno más colorido, moderno y amigable para toda la comunidad.

Un espacio para la comunidad

De esta forma, la plaza Yapeyú se convertirá en un punto de encuentro para niños, familias y vecinos del barrio y zonas aledañas, priorizando la recreación, el deporte y la integración social.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio de recuperación y modernización de espacios públicos que lleva adelante la Municipalidad, como se hizo con el Parque de la Ciudad, el barrio Quirno Costa y otras plazas barriales.

Finalmente, Ostoich subrayó el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo de espacios verdes, al decir que «seguimos trabajando para generar lugares de esparcimiento con infraestructura de calidad, iluminación y seguridad, porque entendemos que los vecinos necesitan disfrutar de su barrio y ámbitos donde compartir en familia», concluyó.