La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, informó sobre los avances en el proyecto de ampliación de la infraestructura de la Escuela Municipal N° 2006. La obra, que se licitará en los próximos días, busca resolver las limitaciones edilicias del establecimiento y se financiará en su totalidad con presupuesto local, en un contexto marcado por la paralización de la obra pública con financiamiento del Gobierno Nacional.

La institución, que es cogestionada por el Ente Autárquico Comodoro Conocimiento y la Secretaría de Cultura en convenio con el Ministerio de Educación provincial, ya recibió una primera intervención a principios de este año. En esa oportunidad, el municipio resolvió la ampliación de aulas y sanitarios para garantizar el normal dictado de clases durante el ciclo lectivo 2025. Sin embargo, el crecimiento de la matrícula escolar dejó en evidencia nuevas necesidades.

El gerente Ejecutivo de la Agencia Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, se refirió al compromiso del gobierno local con este proyecto. “Tenemos el compromiso de garantizar que la Escuela Municipal cuente con las condiciones necesarias para enseñar y aprender en un entorno adecuado. A pesar del contexto nacional adverso, el Municipio sigue priorizando la inversión en educación y en infraestructura escolar, porque entendemos que es una inversión en el futuro de nuestros estudiantes”, subrayó.

La necesidad de ampliar la cocina y el comedor

Una evaluación técnica encargada por la Agencia detectó que la infraestructura actual presenta serias limitaciones, particularmente en los espacios destinados a la cocina y el comedor. Dado que tanto los estudiantes como el personal docente y no docente almuerzan en el establecimiento, estas áreas resultan insuficientes para atender la demanda de una matrícula en constante crecimiento.

Para dar una solución definitiva a este problema, desde Comodoro Conocimiento se iniciaron las gestiones para obtener los fondos que permitan ejecutar una obra de ampliación integral. Este proceso incluyó un trabajo articulado con el Concejo Deliberante de la ciudad, que aprobó la reasignación de partidas presupuestarias necesarias para financiar el proyecto. Con esta aprobación, la Municipalidad puede ahora dar inicio a los actos administrativos para licitar la obra.

Evalúan suspender la inscripción a primer grado para el ciclo 2026

El cronograma de trabajo estima que las obras de ampliación estarán concluidas hacia el cierre del primer semestre de 2026 . Teniendo en cuenta que la construcción se desarrollará durante una parte importante del ciclo lectivo, las autoridades solicitaron al equipo directivo de la escuela una evaluación técnica y pedagógica sobre la conveniencia de mantener o posponer las inscripciones para primer grado del próximo año.

El objetivo de esta medida es garantizar la calidad educativa y las condiciones de seguridad adecuadas para los estudiantes y el personal durante el proceso de construcción. La decisión final buscará asegurar un entorno de aprendizaje óptimo, cumpliendo con los compromisos del Municipio en materia de planificación educativa y mejora continua de los espacios de enseñanza.

Squillace agregó que “el trabajo conjunto con el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal nos permite avanzar con responsabilidad en una planificación que mira a largo plazo. La ampliación de la Escuela N° 2006 es parte de una estrategia integral para fortalecer la educación pública municipal en toda la ciudad”.