El Gobierno de Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que ya se aplicaron un total de 6.667 dosis de la vacuna antigripal dentro del marco de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2025”. La misma comenzó oficialmente el 18 de marzo y está dirigida a grupos prioritarios como trabajadores de la salud, embarazadas, niños y niñas de 6 a 24 meses, y personas residentes en establecimientos de larga estancia.

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección Provincial de Epidemiología, el principal objetivo de esta campaña es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza, especialmente en la población vulnerable.

Vacuna antigripal para afiliados de PAMI: ¿A partir de cuándo hay que acercarse a las farmacias habilitadas?

La Secretaría de Salud, dirigida por Denise Acosta, destacó que la campaña se realizará por etapas, dependiendo de la llegada de las dosis a la provincia. En una primera fase, ya se vacunó a los trabajadores de la salud, a las personas gestantes, a los niños y niñas de 6 a 24 meses, y a aquellos residentes en instituciones de larga estancia.

En la siguiente etapa, la vacunación se extenderá a las personas mayores de 65 años, quienes recibirán la vacuna adyuvantada o trivalente; a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; y a personal estratégico.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

VACUNACIÓN SOLIDARIA

La referente provincial del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Daniela Carreras, resaltó la importancia de la vacunación como un acto solidario: "La vacuna no solo protege a quienes se vacunan, sino que también contribuye a proteger a toda la comunidad, especialmente a aquellos que no pueden vacunarse, como los inmunocomprometidos o aquellos que aún no han alcanzado la edad necesaria para hacerlo", explicó.

Desde la Secretaría de Salud también se recordó que la Campaña de Vacunación Antigripal es una excelente oportunidad para que la población complete otros esquemas de vacunación, como la vacuna contra el Covid-19 (para todas las personas desde los 6 meses), la vacuna Triple Bacteriana Acelular para personas gestantes a partir de la semana 20, y la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) para embarazadas entre las semanas 32 y 36. Además, se ofrece la vacuna contra el Neumococo para personas de 5 a 64 años con factores de riesgo y para mayores de 65 años.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

DÓNDE VACUNARSE EN COMODORO

Jorge Spíndola, secretario de Salud del municipio local, recientemente indicó a ADNSUR que la vacuna se podrá aplicar en todos los centros de salud municipales, en el tráiler de salud, ubicado por estos días en el barrio Don Bosco, y en la sede de la Secretaría de Salud, ubicada en calle Sarmiento N° 680, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Además, mencionó que “a medida que la población se acerque y se vaya vacunando, vamos a ir recibiendo más dosis”.

Gacetilla de información de la Secretaría de Salud de Chubut, con edición de un periodista de ADNSUR