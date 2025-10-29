El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia inició el análisis del Presupuesto Municipal 2026, que proyecta un total de 305 mil millones de pesos. El cálculo representa un incremento del 25,8% respecto del presupuesto vigente para 2025.

El expediente ingresó durante la última sesión ordinaria de octubre, junto con la Ordenanza Tributaria Anual, dos de los proyectos más relevantes que concentrarán el debate legislativo en las próximas semanas. Ambas iniciativas deberán atravesar el proceso de doble lectura y serán sometidas a audiencia pública antes de su aprobación final.

Según el detalle presentado por el Ejecutivo municipal, el presupuesto mantiene como ejes principales los salarios del personal municipal, la obra pública, y el sostenimiento de servicios esenciales como el transporte público y la higiene urbana.

En materia de obra pública, se prevé una inversión aproximada de 50 mil millones de pesos, orientada a infraestructura básica y proyectos de mejoramiento urbano.

Por su parte, el rubro que engloba el transporte público y la higiene urbana demandará cerca de 71 mil millones de pesos, cifra que incluye las variaciones de costos previstas en las nuevas licitaciones y la actualización de tarifas a lo largo del año.

El presupuesto también reafirma la política de autonomía fiscal del municipio, que financia gran parte de sus gastos con recursos propios. El personal municipal continúa siendo el sector con mayor incidencia en la estructura del gasto, dado el peso de la masa salarial en el total de las erogaciones.

Obra clave: descarga al mar del canal de la Avenida Roca

Durante la misma sesión, los concejales dieron ingreso al convenio para la ejecución de la descarga al mar del canal de la Avenida Roca, una obra considerada prioritaria para reducir el impacto de las lluvias intensas en la zona sur de la ciudad.

El proyecto contempla un presupuesto millonario y será financiado en partes iguales entre el Municipio de Comodoro Rivadavia y el Gobierno de Santa Cruz, mediante un convenio de cooperación firmado entre ambas administraciones. El aval legislativo del Concejo resulta un paso necesario para la puesta en marcha de los trabajos.

Otras ordenanzas aprobadas

En la misma jornada, el Concejo aprobó la regulación del uso del espacio público en la Costanera céntrica para actividades de botadura y navegación turística, una normativa que permitirá avanzar en el desarrollo de la oferta local de paseos náuticos y avistajes.

También se sancionó la creación del registro de inmuebles con piscinas habilitadas para eventos sociales, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para los usuarios.

Además, se aprobó una nueva reglamentación para las escuelas de conductores particulares y un programa municipal de demarcación de sendas peatonales, orientado a mejorar la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

Con estos avances, el Concejo Deliberante cerró el mes de octubre con una agenda marcada por el inicio del tratamiento del Presupuesto 2026 y la aprobación de normas vinculadas a infraestructura, seguridad y desarrollo urbano.