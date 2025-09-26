En Comodoro Rivadavia, el mercado de vehículos usados está experimentando un fenómeno particular impulsado por la economía digital y la reconversión laboral.

Patagonia Motors, concesionario multimarca con amplia trayectoria en la ciudad, reportó un aumento notable en la venta de autos usados a personas que buscan incorporarse a plataformas de transporte privado como Uber. Así lo detalló Pablo, propietario del negocio, durante una entrevista con el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV, en la que explicó las particularidades de esta tendencia.

UNA NUEVA FUENTE DE INGRESOS PARA TRABAJADORES DE COMODORO

"Estamos teniendo una gran cantidad de gente, muchachos que indemnizan del petróleo, gente que viene a invertir en vehículos y los pone a trabajar en Uber", indicó Pablo, resaltando que esta modalidad no solo atrae a quienes quedan desvinculados de la industria petrolera, sino a diferentes perfiles que ven en el transporte privado una forma de generar ingresos.

Además, destacó la importancia de la variedad de modelos disponibles en el concesionario: "Nos buscan mucho para eso. Vienen y nos dicen — 'Che, yo soy Uber, pero soy de confort' — porque en Uber tenés diferentes categorías y, según el vehículo que uses, podés anotarte en clásico, confort u otras opciones. Como nosotros somos multimarca y tenemos diferentes gamas, podemos ofrecer vehículos para todas esas categorías".

Según Pablo, muchos clientes terminan adquiriendo más de un vehículo para optimizar su inversión y rentabilizar su trabajo: "Algunos compran dos o tres y ponen los autos a trabajar en Uber".

La flexibilidad del concesionario para ofrecer financiamiento, permutas y consignaciones permite que esta opción sea accesible para diversos presupuestos, lo que amplía aún más el rango de interesados.

UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA CON RESULTADOS ATRACTIVOS

Sobre la rentabilidad de esta actividad, Pablo compartió datos que le transmitieron conductores que ya están en Uber: "Están agarrando 3 millones de pesos por mes, aproximadamente. Por ahí me lo contaban algunos muchachos, así que yo lo veo como una buena alternativa para generar ingresos".

Si bien aclaró que cada persona debe formar su propia opinión, resaltó que esta opción puede ser una herramienta valiosa para quienes buscan movilidad económica y autonomía laboral, sobre todo en un contexto donde otras industrias tradicionales enfrentan dificultades.

En este marco, el concesionario ha sabido captar esta tendencia y ofrecer respuestas adecuadas. "Tenemos una amplia gama de vehículos usados, desde autos de alta gama hasta opciones intermedias, lo que nos permite atender necesidades muy variadas", comentó Pablo. Además, destacó que su modelo de negocio incluye facilidades para el cliente, como la posibilidad de permutas y financiamiento, además de manejar consignaciones, lo que facilita la llegada de más interesados a cumplir su objetivo de convertirse en conductores Uber.

Este crecimiento en la venta de usados vinculado al trabajo en plataformas digitales refleja un cambio en la economía regional y un reacomodamiento laboral que está modificando las dinámicas tradicionales. Ya no solo se trata de comprar un auto, sino de entenderlo como una herramienta para generar ingresos en la nueva economía digital.

NEUQUÉN Y LA POLÉMICA LLEGADA DE UBER

Este fenómeno no es exclusivo de Comodoro Rivadavia. La expansión de Uber hacia otras provincias también genera repercusiones sociales y políticas.

Pablo comentó que Patagonia Motors mantiene una sucursal en Neuquén a través de Tu Hogar Patagonia, y que la llegada de Uber a la capital neuquina ha desatado controversias.

"Vi las noticias, hubo un lío bastante importante en el Concejo Deliberante porque los taxistas se opusieron fuertemente a la llegada de Uber recién ahora", explicó. Este tipo de enfrentamientos es común cuando nuevas plataformas desafían modelos establecidos, reflejando la tensión entre trabajo tradicional y nuevas formas de empleo digital.