“El 90% de los autos nuevos en Comodoro salen sin chapa patente”. La frase, que suena alarmante, pertenece a Facundo Pérez, gerente de ventas de una concesionaria de Comodoro Rivadavia, y describe una realidad que atraviesa a todo el país: el grave faltante de chapas patente para los autos 0 km. Una situación que se arrastra desde 2023 pero que, según el sector, se agravó durante el último trimestre del año pasado y aún no tiene solución.

“La realidad que tenemos en Comodoro es la misma que atraviesa todo el país”, explicó Pérez. “El año pasado, sobre todo desde el segundo semestre de 2024, ya no había más chapas metálicas. Entonces, lo que se empezó a entregar fue una patente provisoria: un papel con letras rojas, que algunos pegan en el parabrisas y otros no”.

Este documento, oficialmente válido por seis meses (con opción a otros seis), reemplaza momentáneamente a la tradicional chapa metálica. Sin embargo, su uso ha traído complicaciones, especialmente para quienes quieren viajar fuera del país.

“A fin de año pasado hubo muchos clientes que retiraban el auto para viajar al exterior, y no podían cruzar porque ese papel no era una patente oficial. No había forma de corroborar si era auténtica o no. Por suerte, en enero se autorizó su uso en varias provincias, entre ellas Chubut”, aclaró Pérez.

La causa de esta situación, según nos dice, es doble: por un lado, una crisis de insumos; por otro, una decisión administrativa del Gobierno Nacional que removió a la Casa de la Moneda como proveedora oficial de las chapas. Esto obligó a abrir un nuevo proceso de licitación para definir a los nuevos proveedores. “Esto lo tiene que definir el RNPA (Registro Nacional de la Propiedad Automotor). Mientras tanto, estamos entregando autos con ese papel provisorio”, señaló.

En Comodoro Rivadavia, el impacto es directo. “Acá se venden, o mejor dicho, se patentan entre 480 y 500 autos por mes. Y de esos, el 90% sale con la chapa provisoria. Es decir, un papel”, enfatizó. “Antes vos retirabas el auto y ya te ibas con la chapa colocada. Hoy eso ya no existe. El concesionario tiene la obligación de pegar el papel provisorio en el parabrisas y en la luneta trasera”.

El problema no termina en la concesionaria. Muchos usuarios, según relató, retiran ese papel por cuestiones estéticas, por olvido o por desgaste. “Ves muchos autos que directamente circulan sin nada, ni chapa ni papel. Eso ya corre por cuenta del cliente. Nosotros cumplimos con la entrega, pero después no hay controles muy estrictos en la calle, así que la gente circula igual”.

INCERTIDUMBRE SOBRE CUÁNDO SE SOLUCIONARÁ EL FALTANTE

La incertidumbre sobre cuándo llegará una solución concreta se mantiene. “No hay un comunicado oficial. Los registros nos van informando de manera informal que en teoría esto tendería a resolverse en los próximos meses, cuando comiencen a llegar las nuevas chapas de los proveedores seleccionados en la licitación. Estimo que debería haber al menos dos o tres proveedores para cubrir la demanda”.

Pérez brindó además una cifra alarmante: en todo el país se estima que este año se patentarán unos 650.000 vehículos.

“Estamos hablando de que podrían faltar entre 200.000 y 400.000 chapas. Imaginate lo que eso implica a nivel logístico, pero también en términos de seguridad y legalidad”, agregó.

El gerente remarcó que mientras no se regularice la situación, los concesionarios seguirán entregando vehículos con la documentación provisoria. Y que el cliente, una vez cumplido el plazo de 6 o 12 meses, debe acercarse al registro correspondiente para consultar si su chapa definitiva ya se encuentra disponible.

Mientras tanto, la escena de autos flamantes sin identificación metálica se volvió habitual en las calles de Comodoro. Una postal que, lejos de ser un descuido, es el reflejo de una problemática nacional que aún espera solución.