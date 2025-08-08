Este sábado 9, el Parque de la Ciudad será escenario de un evento especial que combina festejo y ayuda comunitaria. Desde las 15 hasta las 19, familias y amantes de los autos podrán disfrutar de una tarde diferente en el marco del Día de las Infancias, con actividades recreativas y un fin solidario: colaborar con el comedor “Arroz con Leche” de Comodoro Rivadavia.

La propuesta incluye chocolate caliente para los chicos, una pista de autos eléctricos montada por personal de Tránsito y la presencia de grupos de fanáticos de vehículos clásicos, como los Amigos del Torino de Comodoro, además de amantes de las Ford F-100, de Chevrolet y de motos locales.

“La idea es que se acerquen todos, tengan o no un auto para exhibir, y que compartan una jornada en familia”, explicó el organizador, Facundo Leiva.

La convocatoria busca también recolectar alimentos no perecederos para el comedor dirigido por Silvina Mendoza, quien estará presente para recibir las donaciones. “Es la primera vez que nuestro grupo organiza algo así, y tuvo mucha difusión. Estamos agradecidos con la municipalidad por el apoyo y con todos los que se sumaron”, destacó Leiva.

La iniciativa nació de una conversación entre el organizador y su pareja, que propusieron sumar a un encuentro automovilístico un objetivo solidario. El entusiasmo se contagió rápidamente y hoy cuenta con la colaboración de distintos grupos y particulares. “Queremos que sea un momento para pasarla bien, festejar a los chicos y también ayudar, porque hay mucha necesidad”, remarcó.

La invitación es abierta a toda la comunidad, y quienes asistan podrán llevar a sus hijos y disfrutar de las actividades sin costo. “Lo importante es que todos podamos aportar nuestro granito de arena y, a la vez, celebrar juntos”, concluyó Leiva.