CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Ante la escasez de alcohol en gel e insecticidas en varios comercios de la Argentina como consecuencia del avance en el país del coronavirus y de diferentes enfermedades transmitidas por el mosquito, el Gobierno Nacional autorizó a las farmacias a producir estos productos para su comercialización. La medida fue anunciada en la Resolución 681/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial. Por el momento, este permiso solo será válido “en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aunque las autoridades nacionales invitaron al resto de las jurisdicciones “a adherir” también a esta decisión..

El documento, firmado por el ministro de Salud, Ginés González García, ordenó instruir “a los profesionales farmacéuticos a prestar su colaboración para la prevención de los virus de Coronavirus Covid 19, Dengue y Zika”.

De esta manera, se le dio autorización a este tipo de comercios, siempre que cuenten “con laboratorios habilitados”, a elaborar y tener en stock “hasta 5 kilogramos de alcohol en gel y 5 kilogramos de productos repelentes de insectos con la finalidad de responder racionalmente a las necesidades de dispensación”.

La Resolución aclaró que este permiso especial estará vigente “por el plazo en que se extienda la emergencia sanitaria” y precisó, además, que la Secretaría de Calidad en Salud presentará una “Guía de Buenas Prácticas de Preparación en Farmacia”, la cual deberán seguir estos establecimientos.

Entre los considerandos, el Gobierno señaló que “los repelentes de insectos se encuentran dentro del ‘Listado de productos médicos de alto impacto en la salud que están sujetos al régimen de venta libre en farmacias’”, mientras que “el alcohol en gel es un cosmético que se utiliza sin prescripción médica”.

En este sentido, se resaltó que ambos "son factibles de elaborar en las farmacias que cuenten con laboratorio habilitado” y que por esta razón el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal “ha ofrecido su colaboración” en el marco de la emergencia sanitaria y “ha efectuado un pedido” para que sus miembros “puedan elaborar y tener en existencia” estos dos productos.

Por último, el Ministerio de Salud remarcó que es su responsabilidad “asegurar la accesibilidad de la población a elementos de prevención de contagio”, tanto del coronavirus como de las enfermedades que transmiten determinados mosquitos.

“En la actual situación, existe una demanda de esos productos por parte de la población en las farmacias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que excede ampliamente la posibilidad de ser atendida, generando ello una grave inquietud y preocupación en los concurrentes a los mostradores de las farmacias”, explicó en la Resolución la cartera que conduce González García.

Esta medida no es aislada: el Gobierno viene avanzando con una serie de controles, no solo para garantizar el abastecimiento del alcohol en gel, sino también para hacer cumplir el precio máximo establecido y comprobar que los negocios no guarden artículos en depósitos cuando dicen que no los tienen. Sin embargo, fuentes del Poder Ejecutivo detallaron a Infobae que cuando realmente existe un faltante en el stock, la Secretaría de Comercio no tiene mucho por hacer, más que instar a las empresas productoras a incrementar la fabricación.