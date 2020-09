CAPITAL FEDERAL - Ya son dos noches las que el empresario K Lázaro Baez deberá dormir en el penal de Ezeiza a pesar de haber sido beneficiado con erresto domiciliario. Es que el operativo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para que el Baez ingrese al country de Pilar -donde tiene una de sus 1.412 propiedades, justamente la elegida para cumplir la domiciliaria- falló completamente por la férrea oposición de los vecinos, que bloquearon el acceso en varias oportunidades.

Baez, acusado de haber lavado U$S 60 millones entre 2010 y 2013 en la Ruta del Dinero K, ingresó cerca de la medianoche del lunes al penal de Ezeiza. No logró el móvil del SPF ingresar al barrio privado donde tiene una propiedad valuada en U$S 500.000 de más de 250 metros cuadrados cubiertos, para cumplir allí su arresto domiciliario.

Ingresó al Hospital Penitenciario Central, donde le realizaron los controles médicos de rigor y finalmente, logró pasar la noche con su hijo Martín -preso por lavado de dinero hace un año y medio-, en el Pabellón 6 donde permaneció durante más de cuatro años.

Aunque los informes confeccionados por la Dirección de Seguimiento y Monitoreo que depende del ministerio de Justicia avalan que la propiedad es apta para cumplir con el arresto domiciliario, el enojo de los vecinos y el rechazo manifiesto a tenerlo como vecino, dejó suspendida la determinación del Tribunal.

El bloqueo de los vecinos en el acceso del barrio privado de Pilar terminó con cuatro intentos fallidos y escenas violentas, que derivaron en la retirada de los móviles del SPF -uno de ellos averiado- y finalmente, el empresario K tuvo que pasar la noche en la cárcel.

Después de las 9.30 del lunes y durante prácticamente una hora, la defensa de Lázaro Báez, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, Abel Córdoba, y los integrantes del TOF, Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado mantuvieron la audiencia para resolver la situación de Báez.

Con el transcurso de las horas, se decidió que el empresario K transite otra noche más en prisión y será el miércoles cuando en Comodoro Py se continúe analizando cuál es el camino más adecuado para hacer efectiva la resolución judicial: la prisión domiciliaria.

Hasta tanto se tome una decisión, que podría ser un nuevo domicilio para cumplir el arresto bajo monitoreo electrónico, Lázaro Báez permanecerá en el penal de Ezeiza. Según la comunicación telefónica con parte de su familia radicada en Santa Cruz, el empresario K pasó la noche junto a su hijo Martín y permaneció en su ex celda durante el día. Allí, volverá a dormir.

