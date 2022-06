Aún hay personas sin censar en Chubut: ¿Hasta cuándo se puede realizar el trámite?

El Gobierno del Chubut convoca a la población que no fue censada durante el Operativo Nacional del Censo 2022, que se desarrolló el pasado 18 de mayo, a poder realizar el trámite y de esa forma poder completar los datos de cada hogar de la Provincia.

En ese marco, las personas que no han sido entrevistadas tendrán la posibilidad de completar este trámite hasta el 10 de junio inclusive, así lo confirmó la Directora de Estadística y Censo de la provincia, Silvia Iralde.

"Quienes todavía no hayan completado el censo tendrán tiempo hasta esa fecha para realizarlo acercándose o comunicándose con los números de Dirección General de Estadística y Censo", expresó en diálogo con Radio Chubut.

La convocatoria se realiza a través de la Dirección General de Estadística y Censo del Chubut es para todas aquellas personas que no han realizado el Censo Digital y no concurrió el censista a su domicilio a realizarle la entrevista en formato tradicional.

Para ello, debe contactarse con la Dirección de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 a los siguientes teléfonos de contacto 280-4481811 y 2804484596 o dirigirse personalmente las oficinas citas en las calles Gregorio Mayo y San Martín en la localidad de Rawson.

"Mucha gente llama diciendo que dejó los datos y el censista no pasó, desconociendo que el censista al ver los datos directamente los carga y sigue ya que eso era para identificar las casas donde no iba a haber gente por eso no golpeó o se hizo escuchar", señaló Irialde.

Y agregó que "fue el 18 cuando se hizo el barrido completo con todos los censistas y desde el 19 hasta el 24 se hizo en territorio la etapa de recupero y que hasta el 10 de junio podemos censar”.