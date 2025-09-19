Este viernes, las prepagas anunciaron nuevos aumentos en los precios de sus planes de salud para el mes de octubre, en un contexto donde el mercado sanitario atraviesa cambios regulatorios significativos y la economía muestra signos de inflación controlada pero presente.

Según la información oficial que las mismas compañías enviaron al Gobierno, la mayoría de los incrementos en las cuotas de los planes de medicina prepaga coincide con el nivel de inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para agosto pasado.

Sin embargo, existen excepciones en las que la suba supera ese porcentaje, con variaciones que responden a factores como la región geográfica, la edad de los afiliados y las características particulares de cada plan.

UN NUEVO IMPACTO PARA LOS USUARIOS

El anuncio de estos incrementos genera preocupación en un segmento considerable de usuarios, especialmente considerando el impacto acumulativo de las subas de precios en el contexto de un año con aumentos periódicos y presiones inflacionarias.

Si bien los ajustes demuestran un intento de no desfasar los costos de las prepagas respecto a la inflación, muchos afiliados enfrentan dificultades para sostener el pago de las cuotas y evalúan alternativas como planes con menos cobertura o incluso resignar su afiliación a la medicina privada.

Desde el punto de vista de las empresas, los aumentos responden a la necesidad de cubrir mayores costos ligados a insumos médicos, tecnologías, salarios y servicios hospitalarios, que en ciertos casos escapan a un simple traslado de inflación general y requieren ajustes superiores para conservar la calidad y continuidad de los servicios.

Asimismo, la heterogeneidad regional, como el caso de la Patagonia donde OSDE aplicará una suba mayor, evidencia que hay zonas del país donde los costos son más altos y la dinámica económica diferente.

LOS NUEVOS INCREMENTOS DE LAS PREPAGAS PARA OCTUBRE 2025

De acuerdo con los datos proporcionados por las principales empresas de medicina prepaga, los incrementos en las cuotas de sus planes varían entre el 1,1% y el 2,4%.

Este rango refleja la diversidad de condiciones de mercado a nivel regional y la estructura interna que cada empresa maneja para ajustar sus precios. Entre los aumentos confirmados se destacan:

Swiss Medical aplicará un aumento uniforme del 1,90%.

aplicará un aumento uniforme del 1,90%. Hospital Italiano presentó una variación promedio del 1,1%, con diferencias claras entre planes que incluyen copagos y los que no.

presentó una variación promedio del 1,1%, con diferencias claras entre planes que incluyen copagos y los que no. OSDE confirmó una suba general del 1,85%, que se eleva al 2,30% en la región de la Patagonia, donde los costos operativos suelen ser mayores.

confirmó una suba general del 1,85%, que se eleva al 2,30% en la región de la Patagonia, donde los costos operativos suelen ser mayores. Medifé también ajustará sus tarifas en un 1,90%.

también ajustará sus tarifas en un 1,90%. Galeno aplicará incrementos que van desde el 1,90% hasta el 2,40%, dependiendo del plan contratado.

aplicará incrementos que van desde el 1,90% hasta el 2,40%, dependiendo del plan contratado. Medicus fijó una suba de 1,92%.

fijó una suba de 1,92%. Avalian y Luis Pasteur tendrán un aumento del 1,90%.

tendrán un aumento del 1,90%. Omint presenta un régimen variable entre el 1,9% y el 2,3%.

presenta un régimen variable entre el 1,9% y el 2,3%. Hospital Alemán mantendrá su ajuste en el 1,90%.

Estos valores fueron declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP) en cumplimiento de la Resolución 645/2025, que obliga a transparentar los costos y actualizaciones de las cuotas ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Esta información está disponible para consulta pública en la web oficial de la autoridad sanitaria.

Vale remarcar que este 2025 ha sido de grandes transformaciones para el sector de las prepagas, impulsadas principalmente por cambios regulatorios que buscan modernizar y transparentar el funcionamiento de estas entidades.

En este sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud derogó la Resolución 2400/2023 y aprobó un nuevo marco regulatorio para los contratos entre las entidades de medicina prepaga, agentes del seguro de salud y los usuarios, mediante la Resolución 1725/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Este nuevo régimen tiene como objetivo garantizar mayor claridad en las condiciones de contratación y actualización de planes, atendiendo las necesidades y protegiendo los derechos de los beneficiarios. Establece obligaciones para las prepagas en cuanto a la información que deben proveer sobre sus planes y ajustes, y actualiza los criterios para los contratos comerciales y las condiciones generales, adaptándose a las nuevas realidades económicas y sanitarias del país.

