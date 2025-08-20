En una resolución clave para el sector comercial argentino, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó el acuerdo salarial que beneficia a los empleados de comercio en septiembre de 2025.

Este convenio, firmado entre importantes entidades empresariales como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), establece un aumento en los salarios, fraccionado en cuotas mensuales desde julio hasta diciembre de 2025.

Además del aumento escalonado, se agregó una suma fija no remunerativa que será abonada en septiembre, lo cual mejora considerablemente la remuneración para los trabajadores del sector comercial. Este acuerdo busca responder a las demandas de los trabajadores en un contexto inflacionario, a la vez que considera la realidad económica de las empresas.

El sector de comercio es uno de los pilares fundamentales de la economía argentina, tanto por la generación de empleo como por su aporte al Producto Interno Bruto. Ante los desafíos que presenta la economía en términos de inflación y costos, la actualización salarial es una herramienta central para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

La homologación de este acuerdo representa un avance en la negociación colectiva, ya que concreta un esquema de incrementos salariales con pautas claras y con un bono adicional que ayuda a compensar la pérdida del poder de compra en segmentos vulnerables. Desde las entidades empresariales y sindicales se resaltó la importancia de mantener el diálogo abierto y equilibrado para alcanzar beneficios que resulten sostenibles para las empresas y justos para los empleados.

AUMENTO HOMOLOGADO PARA EMPLEADOS DE COMERCIO HASTA DICIEMBRE DE 2025

El incremento total del 6% será aplicado en seis tramos iguales del 1% cada uno, distribuidos mes a mes de la siguiente manera:

1% a partir de julio de 2025

1% en agosto de 2025

1% en septiembre de 2025

1% en octubre de 2025

1% en noviembre de 2025

1% en diciembre de 2025

Este esquema gradual busca otorgar un respiro tanto a empleadores como a empleados, permitiendo una actualización progresiva de los salarios. Según informaron fuentes del FAECyS, la suba “corresponde a un 6% en total y se abonará escalonadamente” entre los meses indicados.

BONO DE $40.000 EN SEPTIEMBRE: UN REFUERZO EXTRA PARA EL SECTOR

Además del aumento por tramos, el acuerdo incorpora una suma fija no remunerativa de 40.000 pesos, que será entregada a los empleados en el mes de septiembre de 2025. Esta suma no forma parte del salario básico y no implica cargas sociales ni impositivas para los empleadores.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con CAME y UDECA aclararon que estas mejoras "no pueden ser absorbidas por otros incrementos sectoriales otorgados con anterioridad, aunque sí podrán ser compensadas con sumas otorgadas a cuenta desde el 1º de abril". Esta puntualización busca evitar duplicidades y ajustes excesivos, asegurando que el beneficio sea concreto y adicional para los trabajadores.

CUÁNTO COBRARÁN LOS EMPLEADOS DE COMERCIO EN SEPTIEMBRE: LA ESCALA SALARIAL

El acuerdo también incluye la actualización de los sueldos básicos para otras categorías dentro del convenio colectivo. Los valores indicados corresponden al salario mensual a jornada completa en septiembre de 2025:

Administrativos

Categoría A: $1.066.994

Categoría B: $1.071.413

Categoría C: $1.075.827

Categoría D: $1.089.078

Categoría E: $1.100.117

Categoría F: $1.116.311

Maestranza

Categoría A: $1.055.954

Categoría B: $1.058.895

Categoría C: $1.069.199

Cajeros

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.075.827

Categoría C: $1.082.452

Vendedores

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.092.759

Categoría C: $1.100.117

Categoría D: $1.116.311

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.078.033

Categoría C: $1.102.325

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.079.509

Categoría B: $1.092.756

A todos estos básicos se les suma el bono no remunerativo de $40.000, que se debe abonar completo a quienes trabajen jornada completa.

CUÁNTO COBRA UN EMPLEADO DE COMERCIO QUE TRABAJA MEDIA JORNADA

Para quienes trabajan en ventas bajo la modalidad de media jornada (cuatro horas diarias, cinco días a la semana), el cálculo salarial para septiembre de 2025 se realiza tomando la mitad del sueldo básico mensual.

Los importes básicos para septiembre, sin contar el bono, quedan de la siguiente manera:

Categoría A: $535.336

$535.336 Categoría B: $546.379,5

$546.379,5 Categoría C: $550.058,5

$550.058,5 Categoría D: $558.155,5

A estos valores se debe sumar el bono no remunerativo proporcional a la jornada de trabajo, lo que significa que no todos los empleados de media jornada recibirán los $40.000 completos, sino el monto ajustado a sus horas laborales.

Con los incrementos y el bono de septiembre, los empleados de comercio podrán afrontar mejor los gastos cotidianos en un contexto económico desafiante. El reparto escalonado del aumento otorga previsibilidad y acompañamiento en los meses restantes del año.

El acuerdo salarial homologado por la Secretaría de Trabajo se torna como un punto de referencia fundamental para negociaciones futuras. En un contexto macroeconómico con alta volatilidad, el afianzamiento de estas mejoras salariales puede marcar un precedente para acuerdos adicionales, generando un piso de referencia para otros sectores laborales.

Las entidades empresariales y sindicales manifestaron su intención de continuar trabajando de forma conjunta para encontrar soluciones que permitan sostener el empleo, la producción y la estabilidad en los ingresos de los trabajadores.