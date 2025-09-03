En un contexto marcado por la inflación sostenida y el aumento del costo de vida, el transporte público en Chubut volvió a registrar una suba.

Desde este miércoles 3 de septiembre, rigen nuevas tarifas para los servicios de las empresas Bahía S.R.L. y Transporte Rawson, cuyos valores ya se encuentran actualizados en el sistema SUBE.

Las nuevas tarifas impactan directamente en el bolsillo de los usuarios habituales, aunque se mantienen los descuentos del 55% para quienes cuentan con el beneficio de la SUBE Social, como jubilados, pensionados, estudiantes y otros grupos contemplados por ANSES.

TARIFAS ACTUALIZADAS – BAHÍA S.R.L.

Tarifa mínima: $2.291

Trayecto Trelew – Puerto Rawson: $3.333

CON SUBE SOCIAL

Tarifa mínima: $1.030,95

Trelew – Puerto Rawson: $1.499,85

TARIFAS ACTUALIZADAS – TRANSPORTE RAWSON

Tarifa mínima: $1.404

Tarifa intermedia: $1.700

Recorrido a Trelew: $2.291

Trelew – Puerto Rawson: $3.333

CON SUBE SOCIAL-ANSES

Tarifa mínima: $631,80

Tarifa intermedia: $765

Trelew: $1.030,95

Trelew – Puerto Rawson: $1.499,85

¿QUIÉNES ACCEDEN AL DESCUENTO SUBE DEL 55%?

El beneficio de la tarifa social de transporte se aplica a través de la tarjeta SUBE para personas que forman parte de programas de ANSES, como:

Jubilados y pensionados

Monotributistas sociales

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Progresar

Personal de trabajo doméstico

Beneficiarios de pensiones no contributivas, entre otros.

Este descuento se aplica de forma automática al utilizar la tarjeta SUBE registrada con el beneficio correspondiente.

EXPRESO RADA TILLY ANUNCIÓ UN AUMENTO DEL BOLETO DESDE ESTE MIÉRCOLES

La empresa Expreso Rada Tilly SRL informó un nuevo aumento en sus servicios desde este miércoles 3 de septiembre en la ciudad.

Según indicaron, regirá un incremento en la tarifa del servicio interurbano de transporte, dispuesto por la provincia del Chubut.

Desde la empresa informaron que, para viajar en el tramo desde Rada Tilly hasta Comodoro Rivadavia, el boleto pasó a costar $2.291. Anteriormente el valor era de $1.992. Para el tramo Rada Tilly, Av. Yrigoyen y Constituyentes, el boleto mínimo es de $1.700.

CUÁNDO FUE EL ÚLTIMO AUMENTO DE COLECTIVO EN COMODORO

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, el último aumento registrado en el transporte de colectivo se dio en diciembre de 2024. Ese cambio representó un incremento total del 37% en el costo del pasaje. Por lo tanto, el boleto urbano pasó de costar $964,13 a $1.114,13, mientras que el boleto suburbano pasó de $1.010,94 a $1.168,24.

Con información de Canal 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR