Aumento de sueldo para las Fuerzas Armadas: cuánto cobrarán en septiembre 2025 y cómo quedaron las escalas
El Ejecutivo revaloriza los haberes de oficiales y subalternos, buscando equiparar los sueldos con la Administración Pública Nacional y reconocer su labor estratégica en zonas de frontera.
Desde septiembre de 2025, el personal que integra las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales en Argentina percibirá un aumento salarial significativo y progresivo que impactará todas las jerarquías y categorías, desde oficiales superiores hasta el personal subalterno.
Esta decisión, oficializada mediante la Resolución Conjunta 63/2025 y avalada por los ministros Luis Caputo (Ministerio de Defensa) y Luis Petri (Ministerio de Seguridad), fue publicada recientemente en el Boletín Oficial de la República Argentina, marcando un hito en la política salarial del sector.
Desde el Ejecutivo nacional explican que la medida tiene como propósito principal reducir la brecha entre los salarios de las Fuerzas Armadas y los de la Administración Pública Nacional, procurando así una mayor equidad y reconocimiento a la función clave que cumple el personal militar en el territorio argentino.
En particular, el Ministerio de Defensa ha señalado que esta actualización salarial responde a una política integral de revalorización del rol que poseen las Fuerzas Armadas, destacando su labor estratégica en sectores sensibles, como las zonas de frontera.
En este sentido, se resaltó el trabajo desplegado en el Operativo Roca, operativo que actualmente se lleva a cabo en la frontera norte por su importancia en el control territorial y la seguridad nacional.
AUMENTO PARA LAS FUERZAS ARMADAS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2025
El nuevo esquema de haberes salariales se aplicará de forma escalonada y progresiva, garantizando una mejora económica constante durante los próximos tres meses hasta noviembre 2025. A continuación, se detallan los valores para septiembre de 2025, según las jerarquías principales:
Oficiales Superiores y Oficiales Jefes/Subalternos:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $ 2.749.104
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $ 2.451.595
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $ 2.233.647
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $ 1.956.478
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $ 1.701.062
- Mayor, Capitán de Corbeta: $ 1.340.154
- Capitán, Teniente de Navío: $ 1.109.913
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $ 987.202
- Teniente, Teniente de Corbeta: $ 889.995
- Subteniente, Guardiamarina, Alferez: $ 806.045
Personal Subalterno:
- Suboficial Mayor: $ 1.374.550
- Voluntario de segunda: $ 597.297
ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025
El cronograma de aumentos contempla una progresiva adecuación salarial en octubre y noviembre, orientada a mantener una actualización constante en línea con la inflación y otras variables económicas. Para los oficiales superiores, por ejemplo, el sueldo pasará a ser aproximadamente $2.779.344 en octubre y $2.809.917 en noviembre.
Teniente General, Almirante, Brigadier General:
- Octubre 2025: $ 2.779.344
- Noviembre 2025: $ 2.809.917
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor:
- Octubre 2025: $ 2.478.563
- Noviembre 2025: $ 2.505.827
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier:
- Octubre 2025: $ 2.258.217
- Noviembre 2025: $ 2.283.057
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro:
- Octubre 2025: $ 1.977.999
- Noviembre 2025: $ 1.999.757
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro:
- Octubre 2025: $ 1.719.774
- Noviembre 2025: $ 1.738.692
Mayor, Capitán de Corbeta:
- Octubre 2025: $ 1.354.896
- Noviembre 2025: $ 1.369.800
Capitán, Teniente de Navío:
- Octubre 2025: $ 1.122.122
- Noviembre 2025: $ 1.134.465
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente:
- Octubre 2025: $ 998.061
- Noviembre 2025: $ 1.009.040
Teniente, Teniente de Corbeta:
- Octubre 2025: $ 899.785
- Noviembre 2025: $ 909.683
Subteniente, Guardiamarina, Alferez:
- Octubre 2025: $ 814.911
- Noviembre 2025: $ 823.875
Suboficial Mayor:
- Octubre 2025: $ 1.389.670
- Noviembre 2025: $ 1.404.956
Suboficial Principal:
- Octubre 2025: $ 1.231.975
- Noviembre 2025: $ 1.245.527
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante:
- Octubre 2025: $ 1.092.163
- Noviembre 2025: $ 1.104.177
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar:
- Octubre 2025: $ 960.679
- Noviembre 2025: $ 971.246
Sargento, Cabo Principal:
- Octubre 2025: $ 862.472
- Noviembre 2025: $ 871.959
Cabo Primero:
- Octubre 2025: $ 774.018
- Noviembre 2025: $ 782.532
Cabo, Cabo Segundo:
- Octubre 2025: $ 716.398
- Noviembre 2025: $ 724.278
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.:
- Octubre 2025: $ 652.542
- Noviembre 2025: $ 659.720
Voluntario 2da., Marinero 2da.:
- Octubre 2025: $ 603.867
- Noviembre 2025: $ 610.510
Esta medida oficial responde a la necesidad de ajustar los salarios conforme a la evaluación realizada para el personal militar y policial, en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional.
Con información de La Voz, editada y redactada por un periodista de ADNSUR