Desde septiembre de 2025, el personal que integra las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales en Argentina percibirá un aumento salarial significativo y progresivo que impactará todas las jerarquías y categorías, desde oficiales superiores hasta el personal subalterno. 

Esta decisión, oficializada mediante la Resolución Conjunta 63/2025 y avalada por los ministros Luis Caputo (Ministerio de Defensa) y Luis Petri (Ministerio de Seguridad), fue publicada recientemente en el Boletín Oficial de la República Argentina, marcando un hito en la política salarial del sector.

Desde el Ejecutivo nacional explican que la medida tiene como propósito principal reducir la brecha entre los salarios de las Fuerzas Armadas y los de la Administración Pública Nacional, procurando así una mayor equidad y reconocimiento a la función clave que cumple el personal militar en el territorio argentino.

Fuerzas Armadas de Argentina reciben aumentos salariales históricos a partir de septiembre 2025
Foto: Ámbito

En particular, el Ministerio de Defensa ha señalado que esta actualización salarial responde a una política integral de revalorización del rol que poseen las Fuerzas Armadas, destacando su labor estratégica en sectores sensibles, como las zonas de frontera.

En este sentido, se resaltó el trabajo desplegado en el Operativo Roca, operativo que actualmente se lleva a cabo en la frontera norte por su importancia en el control territorial y la seguridad nacional.

AUMENTO PARA LAS FUERZAS ARMADAS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2025

El nuevo esquema de haberes salariales se aplicará de forma escalonada y progresiva, garantizando una mejora económica constante durante los próximos tres meses hasta noviembre 2025. A continuación, se detallan los valores para septiembre de 2025, según las jerarquías principales:

Oficiales Superiores y Oficiales Jefes/Subalternos:

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $ 2.749.104
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $ 2.451.595
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $ 2.233.647
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $ 1.956.478
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $ 1.701.062
  • Mayor, Capitán de Corbeta: $ 1.340.154
  • Capitán, Teniente de Navío: $ 1.109.913
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $ 987.202
  • Teniente, Teniente de Corbeta: $ 889.995
  • Subteniente, Guardiamarina, Alferez: $ 806.045

Personal Subalterno:

  • Suboficial Mayor: $ 1.374.550
  • Voluntario de segunda: $ 597.297
Sueldos de las Fuerzas Armadas y Policía Navales subirán en septiembre 2025: montos y cronograma completo
Foto: iProfesional

ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025

El cronograma de aumentos contempla una progresiva adecuación salarial en octubre y noviembre, orientada a mantener una actualización constante en línea con la inflación y otras variables económicas. Para los oficiales superiores, por ejemplo, el sueldo pasará a ser aproximadamente $2.779.344 en octubre y $2.809.917 en noviembre.

Teniente General, Almirante, Brigadier General:

  • Octubre 2025: $ 2.779.344
  • Noviembre 2025: $ 2.809.917

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor:

  • Octubre 2025: $ 2.478.563
  • Noviembre 2025: $ 2.505.827

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier:

  • Octubre 2025: $ 2.258.217
  • Noviembre 2025: $ 2.283.057

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro:

  • Octubre 2025: $ 1.977.999
  • Noviembre 2025: $ 1.999.757

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro:

  • Octubre 2025: $ 1.719.774
  • Noviembre 2025: $ 1.738.692

Mayor, Capitán de Corbeta:

  • Octubre 2025: $ 1.354.896
  • Noviembre 2025: $ 1.369.800

Capitán, Teniente de Navío:

  • Octubre 2025: $ 1.122.122
  • Noviembre 2025: $ 1.134.465
Aumento salarial en las Fuerzas Armadas: cuánto cobrarán desde septiembre 2025
Foto: Perfil

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente:

  • Octubre 2025: $ 998.061
  • Noviembre 2025: $ 1.009.040

Teniente, Teniente de Corbeta:

  • Octubre 2025: $ 899.785
  • Noviembre 2025: $ 909.683

Subteniente, Guardiamarina, Alferez:

  • Octubre 2025: $ 814.911
  • Noviembre 2025: $ 823.875

Suboficial Mayor:

  • Octubre 2025: $ 1.389.670
  • Noviembre 2025: $ 1.404.956

Suboficial Principal:

  • Octubre 2025: $ 1.231.975
  • Noviembre 2025: $ 1.245.527

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante:

  • Octubre 2025: $ 1.092.163
  • Noviembre 2025: $ 1.104.177

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar:

  • Octubre 2025: $ 960.679
  • Noviembre 2025: $ 971.246

Sargento, Cabo Principal:

  • Octubre 2025: $ 862.472
  • Noviembre 2025: $ 871.959

Cabo Primero:

  • Octubre 2025: $ 774.018
  • Noviembre 2025: $ 782.532

Cabo, Cabo Segundo:

  • Octubre 2025: $ 716.398
  • Noviembre 2025: $ 724.278

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.:

  • Octubre 2025: $ 652.542
  • Noviembre 2025: $ 659.720

Voluntario 2da., Marinero 2da.:

  • Octubre 2025: $ 603.867
  • Noviembre 2025: $ 610.510

Esta medida oficial responde a la necesidad de ajustar los salarios conforme a la evaluación realizada para el personal militar y policial, en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional.

Con información de La Voz, editada y redactada por un periodista de ADNSUR

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
