Aumentaron las infecciones respiratorias en Comodoro y hay casi un 90% de ocupación de camas

El jefe de Terapia Intensiva Infantil del Hospital Regional, Mauro Nieto, confirmó que se registra un incremento de las infecciones respiratorias en pediatría, principalmente en niños menores de un año.

Según detalló en comunicación con ADNSUR, la ocupación de camas en áreas críticas se encuentra entre un 80% y un 90%, con internaciones vinculadas en su mayoría a cuadros virales.

Históricamente, los meses de mayor incidencia eran junio, julio y agosto, pero desde la pandemia el pico se trasladó hacia agosto y septiembre. Nieto explicó que los virus que circulan son los mismos de años anteriores y remarcó que el virus sincicial respiratorio es uno de los principales responsables de los cuadros graves.

El especialista indicó que si bien la población más afectada son los lactantes, también se registran casos en niños mayores y en adultos. “Nuestro grupo etario con más patología sigue siendo el de menores de un año”, señaló. En este sentido, recordó que existe una vacuna destinada a mujeres embarazadas a partir de la semana 32 de gestación, que permite transferir anticuerpos al recién nacido y protegerlo durante los primeros meses de vida.

Los datos muestran que solo entre un 18% y un 20% de los pacientes pediátricos con infecciones respiratorias requieren internación. Dentro de ese grupo, apenas un 5% evoluciona hacia cuadros de mayor gravedad que necesitan cuidados intensivos. El resto de los casos se manejan en forma ambulatoria, con controles clínicos y medidas de seguimiento en el hogar.

Nieto remarcó la importancia de la consulta temprana con el pediatra, ya que es quien evalúa el estado general del niño, determina el grado de dificultad respiratoria y define la necesidad de tratamiento hospitalario o domiciliario. “ La mayoría de los cuadros empiezan como una infección de vías aéreas superiores, con moco nasal, fiebre y tos . Algunos progresan hacia vías bajas, lo que genera más complicaciones”, explicó.

En cuanto a los síntomas de alarma, los pediatras recomiendan prestar atención a la dificultad respiratoria, la imposibilidad de alimentarse correctamente, el decaimiento general y la persistencia de fiebre. En esos casos, es fundamental acudir a un centro de salud para una evaluación médica inmediata.

El jefe de terapia infantil también señaló que las guardias externas registran una fuerte demanda, con un aumento de las consultas por cuadros respiratorios en comparación con años previos . “Si bien la mayoría de los niños evolucionan bien con tratamiento ambulatorio, estamos viendo un número importante de consultas en guardia y un nivel alto de internación en terapia”, describió.

La situación preocupa a los equipos médicos, que advierten que el desplazamiento del pico estacional hacia meses más tardíos genera mayor presión sobre el sistema sanitario. En este contexto, reforzaron la recomendación de aplicar la vacuna contra el virus sincicial a mujeres embarazadas y de mantener las medidas preventivas habituales frente a enfermedades respiratorias.