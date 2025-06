El jefe de terapia intensiva infantil del hospital regional, Mauro Nieto, advirtió -en diálogo con ADNSUR - sobre un aumento estacional de infecciones respiratorias en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, aclaró que, si bien hay más casos en pediatría, “no se trata de un brote, sino de un incremento normal para esta época del año”.

“Ha habido un aumento de casos de infecciones respiratorias en pediatría , pero no es algo fuera de lo común para esta época del año. No podemos hablar de un brote, porque un brote es cuando hay un aumento por arriba de la media en un determinado momento y lugar. Esto no es un brote”, afirmó.

A continuación, precisó que “estamos en un aumento estacional de casos que es propio de esta época del año”, ya que este tipo de virus respiratorios se dan mayormente en invierno, así como los virus gastrointestinales en verano.

El jefe de terapia intensiva indicó que el primer paso para prevenir es la aplicación de vacunas antigripales en menores de 2 años, ya que “disminuye muchísimo el número de infecciones respiratorias en los más pequeños, que son las poblaciones de riesgo, al igual que los mayores de 65 años”.

Y también recomendó a las mujeres que estén cursando un embarazo que se coloquen la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, ya que también les ofrece cobertura a los bebés recién nacidos.

Entre otras de las recomendaciones, Nieto recordó que los virus se transmiten principalmente por contacto, no por las vías respiratorias, y destacó la importancia de no tomar contacto con aquellas personas que presenten síntomas de virus respiratorios, y evitar compartir objetos, utensilios, porque ahí se transmite el virus. “Están viables en una superficie hasta 6 horas en invierno”, precisó.

“Hay que evitar el contacto con personas infectadas porque el virus que a un niño le provoca una angina, a otra persona le puede provocar una gripe, bronquitis, bronquiolitis y laringitis. Es el mismo virus, pero no siempre se transmite de la misma manera”, concluyó.

¿QUIÉNES DEBEN COLOCARSE LA DOSIS?

🔹Personal de salud

🔹Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación

🔹 Puérperas, hasta el egreso de la maternidad, con un máximo de 10 días, si no recibieron la vacuna durante el embarazo.

🔹 Niños de 6 a 24 meses de edad.

🔹Personas de 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, quienes deben presentar la documentación que los acredite, excepto en el caso de la obesidad. Y las personas de 65 años y más, no requieren indicación médica para recibir la vacuna.

🔹Personal estratégico cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado.