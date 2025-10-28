Comodoro Rivadavia y Rada Tilly experimentarán este martes 28 de octubre un marcado ascenso de la temperatura, luego de haber comenzado la semana con sensación térmica bajo cero. A las 6 de la mañana, el termómetro marcaba 5,3 °C, con una sensación térmica de 3,7 °C.

Sin embargo, hacia la tarde los valores subirán considerablemente y se espera una temperatura máxima de 20 °C, en el marco de una jornada algo nublada pero sin precipitaciones previstas.

El viento será protagonista durante todo el día, con ráfagas cercanas a los 59 km/h en la mañana, que aumentarán a 78 km/h por la tarde y alcanzarán los 87 km/h durante la noche, motivo por el cual rige una alerta amarilla por vientos fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el miércoles se pronostica una jornada más templada, con una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C. El cielo estará parcialmente nublado, y aunque el viento continuará presente, las ráfagas no superarían los 50 km/h.

De esta manera, las localidades del sur chubutense vivirán un notorio cambio térmico acompañado de las típicas condiciones ventosas de la región.

ALERTA AMARILLA

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos para horas de la noche de este martes en la zona costera de Chubut, incluyendo a Comodoro Rivadavia y a Rada Tilly.

“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, precisa el organismo meteorológico.