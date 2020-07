En Upchurch, un pueblo de Inglaterra ubicado en el condado de Kent, una persona abandonó a su perro en la calle y dejó una carta para justificar su acción. En la nota el dueño del labrador argumentó que dejaba librada a la suerte a su mascota porque " no había aprendido a ser bueno ".

El caso fue difundido por el canal de televisión Sky News y generó indignación en las redes. "Hola, por favor, ¿pueden llevarme? Mi dueño me abandonó después de 10 años porque no aprendí a ser bueno, así que me devolvió aquí donde me encontró", dice la nota que colgaba del cuello del perro.

"Gracias por cuidarme y perdón por las molestias", concluye la breve carta. Se trata de un labrador de más de diez años de edad que fue encontrado atado a la reja de la perrera Jasmil Kennels.

La institución que alberga perros sin hogar y el lugar elegido por muchas familias para adoptar a un nuevo integrante de la familia, afirmó que está buscando al dueño para charlar sobre su caso y preguntarle por qué optó por entregar al animal de una forma tan cuestionable.

"Nos gustaría hablar con el dueño para determinar por qué abandonó a su perro. Si un dueño está teniendo problemas con el comportamiento de su perro, esta no es la forma de lidiar con eso", aclararon desde la institución.

Por el momento, cuidarán a la mascota en el lugar hasta que encuentre un nuevo hogar, y fueron contundentes a la hora de expresar su opinión: "Esta no es la forma de hacerlo. Nosotros tomamos medidas en casos de peligro, enfermedad o lesión de los perros que rescatamos de las calles, pero en esta ocasión no se trata de ninguna de estas cuestiones".

Sobre el final, compartieron las imágenes del labrador negro y la carta manuscrita que dejó la persona antes de irse. También volvieron a pedir cualquier información que sea útil para ubicar al dueño y charlar sobre lo ocurrido.