Ante la ola polar que azota a Neuquén y gran parte de la Patagonia, la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) solicitó la suspensión total de clases para el martes 1 de julio. La medida busca preservar la seguridad de estudiantes y personal escolar ante las extremas condiciones climáticas que afectan la infraestructura de numerosas escuelas.

El gremio docente formalizó el pedido mediante una nota dirigida a la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, en la que advirtió que “la ola polar requiere una decisión del gobierno del sistema educativo en resguardo de la comunidad escolar”. El documento fue firmado por el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo.

Desde ATEN argumentan que se trata de una medida preventiva y responsable, ya que las temperaturas previstas para el martes podrían descender hasta los 8 grados bajo cero en varios puntos de la provincia.

Frío extremo en Neuquén: suspenden las clases en varias localidades por la ola polar

Escuelas con problemas estructurales y riesgo por hielo

En el escrito se advierte que algunas escuelas, aun con calefacción, tienen cañerías congeladas, lo que impide el uso de sanitarios y cocinas. También se registran casos de falta de gas o suministro deficiente, además de calles y accesos congelados que generan riesgo de caídas y accidentes de tránsito.

“No se puede dejar esta responsabilidad en manos de cada equipo directivo”, señala ATEN, y remarca que se trata de una situación provincial que requiere una decisión centralizada.

El gremio insistió en que una suspensión general permitiría organizar de forma anticipada tanto la actividad escolar como la planificación familiar, evitando la improvisación en condiciones de riesgo.

La postura del CPE: cada escuela decide

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE), sin embargo, se descartó la suspensión generalizada del dictado de clases. A través de un comunicado oficial, el organismo sostuvo que cada establecimiento educativo deberá evaluar su situación particular, conforme a la resolución 376/02.

Un pueblo de Chubut se quedó sin luz porque se congeló el gasoil en medio de la ola polar

“El CPE informa que ante las condiciones climáticas imperantes no se establece una medida de suspensión general. Cada institución educativa decidirá según las condiciones del edificio escolar”, señala el texto oficial.

Además, se aclaró que no se computarán las faltas de los y las estudiantes que no asistan por el temporal, reconociendo que muchas familias optarán por no exponer a sus hijos al frío extremo.