ATECh comenzará una batalla judicial contra el Gobierno para mantener las asambleas en escuelas

En diálogo con ADNSUR, Daniel Murphy, secretario general de ATECh, disparó que “las medidas del ministerio de Educación sobre los descuentos en las asambleas son un atropello porque no reconoce jurisprudencia ni antecedentes legales en todo el país”.

Y señaló que se realizaron las asambleas escolares -a lo largo de los años- sin inconvenientes. "Lo que pretenden es acallar la organización y la democracia. Ya hicimos el recurso administrativo contra la resolución 782. El gobierno no tiene interés en cumplir con la normativa. Si no hay respuesta en breve, definiremos la presentación judicial porque entendemos que tenemos todos los elementos de nuestro lado. Las asambleas van a seguir porque son una necesidad y un derecho”, anticipó.

“Es ilegal porque se avasallan los derechos de los trabajadores. Está normado hace mucho tiempo. Es imposible que después de la jornada laboral, los trabajadores tengan un espacio de encuentro. ¿A que hs. están libres la mayoría de los edificios escolares?, recién a la medianoche”, ironizó.

Asimismo, Muprhy aclaró que “No es que no quieren que nos reunamos en el horario escolar. Directamente, no quieren que nos reunamos. No quieren que expresemos nuestros mandatos". Y aseguró que "Atacan la base organizativa porque preparan –para el año que viene- la continuidad del ajuste. Saben que cuando la bronca crece, la gente supera sus dificultades y nos unimos. Eso es lo que temen u odian”, consideró.

En este contexto, el gremialista docente cuestionó que "el ministro va a decidir cuánto es uso y cuánto es abuso. Es un derecho y no corresponde. Lo que sucede con las asambleas tiene que ver con la responsabilidad del Gobierno. Si se hicieran las tareas como corresponde, se harían menos asambleas. Las asambleas son una respuesta a los problemas que genera, agudiza y profundiza el Gobierno. Tenemos la pauta salarial más miserable y que –en 2 años- tengamos el salario más bajo”, señaló.

Murphy confirmó que este lunes habrá una reunión del Consejo Directivo y la propuesta es que llegar a la reunión paritaria del 4 de noviembre "con una medida de fuerza y acciones en la calle. Si dejamos que el Gobierno hable sin manifestarnos, la respuesta nuestra va a quedar en la nada”, adelantó.

“La pauta salarial 2022 implica que el salario básico va a aumentarse sólo un 47%. La inflación está por el doble de la cifra. Evidentemente, no podemos tolerar esto ni esperar hasta marzo para ver si al Gobierno se le ocurre otorgar unos pesos más”, evaluó.

Suspensión de la Feria de Ciencias

Por otro lado, se refirió a la suspensión de la Feria de Ciencias en Gaiman y dijo que es “Una prueba más de lo poco que le importa la Educación Pública a Grazzini y a Arcioni fue la suspensión de la ‘Feria de Ciencias’ que se informó por nota el viernes a las 14:30 hs".

Y señaló que la actividad estaba pautada para el 1 de noviembre y había gente preparada para viajar." Rechazamos esta suspensión porque es una afrenta más al trabajo docente pero sobre todo a los chicos y chicas que estaban preparados para participar con sus trabajos. Exigimos que se reprograme y que se haga presencial”, alertó –finalmente- el dirigente gremial.