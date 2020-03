RAWSON (ADNSUR) - La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chubut declaró un paro desde este miércoles 1 de abril y hasta el viernes 3 a las 24 horas.

Según informó el gremio en una nota enviada a la Secretaría de Trabajo, la extensión de la medida de fuerza se debe a la falta de pago de haberes del mes de febrero.

"La medida fue ratificada habiendo analizado que el Gobierno no sólo no ha cumplido con el pago de salarios de activos y jubilados sino que tampoco ha podido o sabido sostener sus propios cronogramas de pago decididos unilateralmente, incluso modificándolos sorpresivamente, y transformando el cronograma de pagos en una suerte de novela de misterio para miles de trabajadores y jubilados(as que aún no han cobrado sus salarios para luego sobre la marcha e inprovisadamente abonar salarios de acurdo a una combinación de pagos por rangos salariales parcial, con descuentos aplicados por el Banco del Chubut y con incertidumbre de finalización de pago de los mismos que llevan 31 días de atraso, deuda a la cual se acumula el sueldo de marzo a partir de mañana miércoles", informó ATE.