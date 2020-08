RAWSON (ADNSUR) – Guillermo Quiroga, secretario de ATE de Chubut, habló con ADNSUR, y explicó que el retroactivo a los trabajadores de la salud en Chubut ya asciende a mil millones de pesos. Esperan un encuentro con el ministro de Salud. Reclaman además el pago del rango dos a auxiliares de la Educación. Y confirmó que habrá distintas medidas de protesta todas las semanas.

La decisión del gremio de estatales de Chubut, se deba a que el Gobierno Provincial sigue sin tener fecha de pagos de salarios del rango dos. “Pensamos que el viernes se iba a pagar porque había un decreto pendiente del Gobierno Nacional que –finalmente- no se firmó. Se firmaría hoy y eso habilitaría el pago del rango 2 tanto de jubilados y activos”, dijo.

Asimismo, Quiorga aclaró que el miércoles 12 de agosto se realizará una reunión clave con el ministro de Salud, Fabián Puratich “para clarificar los números de lo que se debe a los trabajadores por la no aplicación de la cláusula gatillo a los trabajadores. Estamos hablando de 1000 millones de pesos y queremos que el Gobierno nos haga una propuesta para que esto no quede en el olvido, sino el sector de Salud irá intensificando sus medidas si no hay ninguna respuesta en este sentido”, manifestó.

"Tampoco se le han pagado los sueldos a las 200 trabajadoras precarizadas y monotributistas. La mayoría de ellas están en la casa porque necesitan una definición de sus sueldos para poder sostener su economía familiar", agregó.

Quiroga recordó que el gobierno está en deuda con el aguinaldo y señaló que "no especifica cuándo arranca ni por donde, ni tampoco si va a ser en cuotas o no. Vamos a concentrar a varios sectores porque no puede pasar mucho más tiempo hasta que el Gobierno se decida a fijar una fecha", puntualizó.

Por otro lado se refirió a los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y afirmó que será utilizados para pagar el sueldo del rango 2 y Salud. "Son $2500 millones como máximo. Pero el Gobierno lo utiliza para cubrir el déficit. Si no se pagaran los sueldos, se atrasaría mucho más".

Y además confirmó que el gremio iniciará movilizaciones todas las semanas. "Junto con ATECH que está con el Paro Virtual, somos los únicos gremios con medidas de fuerza que se puedan visibilizar en la calle o en los lugares de trabajo", aseveró.

Por último el gremialista aclaró, que hasta el momento no se ha hablado de ningún bono porque se cerró la cláusula gatillo que se aplicó con el sueldo de marzo y julio. “El Gobierno proponía un bono por la deuda pero se terminó cancelando porque ni siquiera se consideró por los gremios. El Gobierno propone el bono para los topes salariales que todavía no lo ha fijado ni clarificado en cuanto el monto a pagar”, dijo.