En 2022 había sido la última vez que la “luna de sangre” había iluminado el cielo. Tras más de 3 años, este viernes a la madrugada, aficionados y curiosos tuvieron la oportunidad de disfrutar de este espectáculo natural que fue visible en todo el continente americano.

Minutos después de las 3 de la mañana en Argentina, se pudo observar claramente este evento astronómico sin necesidad de equipos especiales, para observar uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes: ver cómo la sombra de la Tierra oscurece nuestro satélite natural.

¿Por qué se la denomina luna de sangre? Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Este fenómeno es el responsable del color rojizo que adquiere la Luna, a menudo descrito como "Luna de Sangre".

La razón de este color se debe a que la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol; los tonos rojizos son un efecto del fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh, el mismo que causa que los atardeceres tengan ese característico color anaranjado.

LAS IMÁGENES DESDE DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS

Desde Comodoro Rivadavia, Johana Uribe logró registrar una gran foto del eclipse solar durante la madrugada de este viernes.

Desde la villa balnearia Rada Tilly, en Chubut.

En Puerto Santa Cruz, el fotógrafo Kiko FTS, también logró registrar la secuencia del eclipse.

La expectativa fue muy grande ya que habían pasado más de tres años desde la última vez que un eclipse lunar total fue visible desde la Tierra.

El eclipse parcial comenzó a las 2:09 am del viernes 14 de marzo, mientras que la fase de totalidad inició cerca de las 3:26 am y alcanzó su punto máximo a las 3:58 am.

La fase máxima del eclipse lunar es conocida como ‘luna de sangre’ debido al color que adquiere la cara visible del satélite.

LOS PRÓXIMOS ECLIPSES

7 de septiembre de 2025: Eclipse lunar total visible en Europa, África, Asia y Australia.

3 de marzo de 2026: Eclipse lunar total que podrá observarse en Asia oriental, Australia, el Pacífico y parte de las Américas.

28 de agosto de 2026: Eclipse lunar parcial visible en el Pacífico Este, las Américas, Europa y África.

Cada uno de estos eventos ofrecerá una oportunidad para seguir explorando el impacto de la atmósfera terrestre en la luz solar y su interacción con la Luna.

