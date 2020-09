SANTA FE (ADNSUR) – La foto de una enfermera se viralizó en las últimas horas, allí puede verse la mano de la trabajadora totalmente afectada por las largas horas de trabajo en plena pandemia de coronavirus.

Mónica es una enfermera de la localidad santafesina de Margarita, muy afectada por los casos de Covid-19, y la foto de su mano fue publicada en su propia cuenta de Facebook: “Así luce mi mano después de quitarme los guantes. No importa, seguiremos hay mucho camino por andar”, escribió, según publica Diario Calchaquí.

“#Margarita | Así luce la mano de un enfermera, tras varias horas de trabajo con guantes. La foto viral muestra la mano de Mónica, tras varias horas de usar guantes, "así luce mi mano después de quitarme los guantes ...no importa , seguiremos hay mucho camino por andar" escribió.”— Gustavo M. Alfaro on Twitter Link Gustavo M. Alfaro on Twitter

La imagen comenzó a recorrer de inmediato las redes sociales, donde llovieron los comentarios de apoyo y agradecimiento para la enfermera por su labor.

La localidad acumula 50 casos positivos, de los cuales siguen activos 14: tres internados en el hospital de Margarita y dos en el de Reconquista. Además hay 96 personas en aislamiento preventivo.

Y el 20 de septiembre pasado, el presidente comunal Luis Bolaño, que también estuvo aislado porque su esposa dio positivo de Covid, realizó una dura advertencia en su cuenta de la mencionada red social al remarcar: “Veníamos bien, no la entienden, más no se puede, vamos a lamentar con vidas nuestro comportamiento. Espero me equivoque”.