Así funcionarán los servicios municipales en Neuquén durante el feriado

La Municipalidad de Neuquén informó cómo funcionarán los servicios durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Aunque el feriado cae el domingo 17 de agosto, el viernes 15 será no laborable por fines turísticos, con cierre de las dependencias municipales y guardias mínimas.

La recolección de residuos domiciliarios será normal ambos días y los centros de transferencia funcionarán el viernes en horario habitual, mientras que el domingo permanecerán cerrados. El transporte urbano operará el viernes con su cronograma regular y el domingo con frecuencia de feriado. El estacionamiento medido (SAEM) estará activo el viernes, pero no el domingo.

Los cementerios Central y El Progreso abrirán de 9 a 19, y la línea gratuita 147 de Atención al Ciudadano atenderá de 8 a 20. En casos de urgencia, se podrá llamar al 103 de Protección Civil las 24 horas. Las oficinas de turismo funcionarán normalmente: las del Centro y ETON de 8 a 20, y las del Puente y Balneario Gustavo Fahler de 8 a 19.

La guardia de la subsecretaría de las Mujeres estará activa el viernes de 9 a 13. El Área Legal atenderá en los teléfonos 299 512 1506 y 299 594 0258; el Área Psicológica en 299 594 0254 y 299 594 0216; y el Área Social en 299 595 0202.