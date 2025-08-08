Así es la nueva ley de Neuquén que apunta a terminar con la "puerta giratoria" del delito

Con la sanción de la Ley provincial N° 3514, Neuquén sumó una nueva causal para dictar prisión preventiva: la reiterancia delictiva. La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, permite que el Ministerio Público Fiscal solicite esta medida para personas imputadas en múltiples hechos delictivos, aun sin sentencia firme, buscando cerrar la llamada “puerta giratoria” del sistema penal.

Hasta ahora, el Código Procesal Penal contemplaba tres motivos para dictar prisión preventiva: peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación y riesgo para la víctima o su entorno. Con la reforma, el juez podrá ordenar la medida cuando el imputado tenga otras causas abiertas con cargos ya formulados por delitos similares o de similar gravedad.

“Esta ley marca un antes y un después en la política de seguridad de la provincia”, afirmó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quien destacó que se trata de una respuesta directa al reclamo ciudadano de vivir con mayor seguridad.

Medida clave contra delitos seriales

La Ley 3514 apunta a frenar delitos repetitivos como robos, hurtos, amenazas, daños o casos de violencia de género. El juez deberá evaluar la legalidad y razonabilidad del pedido, resolviendo de manera fundada en cada caso.