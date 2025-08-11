El senador nacional Carlos Linares solicitó al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, que impulse un convenio de colaboración entre el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” y el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de optimizar la atención médica en la ciudad y descomprimir el sistema de salud.

En la nota enviada este lunes 11 de agosto, Linares argumentó que el Hospital Regional se encuentra “colapsado” y que la población del norte de la ciudad, donde está ubicado el Hospital Militar, no cuenta con un centro de salud que atienda urgencias. Según explicó, las distancias hacia el hospital público complican la llegada de pacientes en casos críticos.

El pedido apunta a que el convenio incluya acuerdos para derivaciones de pacientes, capacitación conjunta del personal, intercambio de recursos humanos, equipamiento médico, insumos y tecnología, así como proyectos de investigación compartidos.

Para el legislador, esta articulación permitiría “optimizar los recursos de salud en la región, evitando duplicidades y mejorando la atención a los pacientes”.

Linares destacó que la propuesta de colaboración beneficiaría a ambas instituciones, fomentando el trabajo en red y generando sinergias en el ámbito de la salud. Además, subrayó que este tipo de acuerdos adquiere relevancia estratégica en una región con importancia para la defensa nacional.

La iniciativa, que también fue comunicada a la Secretaría de Salud del Chubut, busca establecer un marco formal de cooperación entre el hospital público más importante de la ciudad y el centro de salud militar, con la expectativa de que se convierta en una herramienta para mejorar la respuesta sanitaria en Comodoro Rivadavia y su zona de influencia.

“Por todo lo expuesto solicito que tenga en cuenta esta solicitud, en una región con mucha relevancia en la actividad de defensa de nuestro país”, concluyó el senador y ex intendente de la ciudad.